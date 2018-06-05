星巴克執董舒茲退休引發選總統揣測 承認考慮公職

2018-06-05 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



快人快語的星巴克執行董事長舒茲（Howard Schultz）6月26日將退休離開公司，結束他以具社會良知創業家身份、將一家西雅圖咖啡連鎖店擴張成為全球巨擘的輝煌歷程，星巴克現在在77個國家有逾2.8萬家分店。

紐約時報報導，舒茲退休的決定勢將引發外界揣測，他考慮2020年競選美國總統。他經常被提及是民主黨的可能人選，也愈來愈常針對政治議題發聲，包括去年批評美國總統川普是「每天都在製造偶發性混亂的總統」。

現年64歲的舒茲面對外界對其政治抱負的揣測通常草草應付，但4日首度承認，這是他可能考慮的事業。

他說：「我想誠實以告，不製造出更多揣測性的頭條新聞。我為我們的國家感到極度憂心已有一段時間──內部分裂愈來愈嚴重，以及我們在世界的地位。」

在人生的下一章節，我想做的事是弄清楚，有否我能扮演回饋社會的角色。我還不是很確定那是什麼。」

舒茲被直接問到他是否考慮選總統時說：「我想要考慮系列選擇，其中可能包括服公職。但我距離做出任何與未來相關的決定還有一段很長的路。」

舒茲說，他和星巴克董事會本來想上月就宣布他將下台，但該計畫因費城分店4月中發生一起事故告吹，當時兩名非裔男子沒有消費、坐在店內等人，結果遭警方逮捕。上周，星巴克關閉所有美國分店4小時，實施反種族偏見教育訓練，這是舒茲帶頭進行的方案。

有川普成功選上總統的前例，外界開始揣測還有哪些成功的企業領導人可能放眼白宮。迪士尼執行長伊格在達成交易購買21世紀福斯公司前，曾公開說考慮選總統。摩根大通執行長戴蒙也考慮參選，另外，擁有美國職籃達拉斯小牛隊的億萬富翁庫班揚言，計劃以共和黨員身分出馬競選，但尚須先說服他的妻子。