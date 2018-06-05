供給增加前景打壓油價 黃金受美元下滑支撐

2018-06-05 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一下挫跌約2%，主因跡象顯示全球供給可能持續增加；金價持穩，因美元走軟，但美國聯準會（Fed）升息前景限制黃金漲幅。鋁價連續第三天上漲，因為美國與盟國間的貿易緊張局勢進一步升級。

美國原油產量持續成長，加上包括沙烏地阿拉伯在內的OPEC成員上周就維持「健康市場條件」的必要性進行討論 ，將刺激對新供應品的投資。加拿大豐業銀行大宗商品策略師Michael Loewen表示，OPEC周末會議上傳出的聲音提供了「在不久將來的某個時刻OPEC增產的更多證據」。

布侖特原油下跌1.50美元或2%，結算價報每桶75.29美元；西德州原油期貨收跌1.06美元或1.6%，結算價報每桶64.75美元。

OPEC將於6月22日召開正式會議，預期將同意提高產量以冷卻市場，因應伊朗和委內瑞拉的供給下滑。

金價周一持穩，主因義大利政治風險減退，美元走軟。黃金現貨持平在每英兩1,292.90美元。美國8月黃金期貨收跌2美元或0.2%，報每英兩1,297.30美元。

Neuberger Berman 全球金屬和礦業的高級股權分析師Marisa Hernandez說：「“美元是影響金價走勢最大的因素，如果美元走軟，對金價來說是主要的推動力。

不過，上周美國就又數據強勁，增強Fed升息預期，使以美元計價的黃金漲勢受限。

鋁價受美國和盟國貿易衝突升級的影響，連續三天走高，上周五突破每公噸2,300美元大關，周一上漲0.4%，報每公噸2,314美元