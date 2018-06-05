科技股領漲 那斯達克創新高；道瓊漲178點

2018-06-05 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股三大指數齊揚，科技股領漲，將那斯達克綜合指數推上歷史新高。投資人看好美國經濟持續強勁成長。

微軟公司同意以75億美元收購程式碼共享與分享平台GitHub，推動那斯達克綜合指數自3月以來首次創下紀錄新高。那斯達克綜合指數上漲0.7%至7,606.46，收在歷史新高。標普500指數指數上漲0.5%至2,746.87點。道瓊工業平均指數上漲178.48點，漲幅.07%，收24,813.69點。羅素2000指數上漲0.3%，也收在歷史高點。

Nationwide Funds Group投資研究主管Mark Hackett說：「投資人很大程度上擺脫了近期貿易戰的消息，因為經濟和業績的實力具體可見，凌駕貿易的不確定性。」

Invesco首席市場策略師 Kristina Hooper說：「上周五就業報告讓股市上漲勁道延續到周一。」

微軟漲0.9%。推特漲3.5%，今年以來已漲 55%。

蘋果（Apple）發表用於行動裝置和電腦更安全的作業系統，股價收漲0.8%，也創下歷史新高。