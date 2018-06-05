美股上揚 那斯達克創新高

2018-06-05 06:16 中央社 紐約4日綜合外電報導



美國科技股今天穩健上漲，推升那斯達克指數創下歷史新高，此時市場對歐洲政治動盪以及經濟強權之間的貿易關係崩盤，不為所動。

在零售商沃爾瑪公司（Walmart）和釀酒業巨頭安海斯─布希英博集團（AB─InBev）等積優股漲升帶動下，道瓊工業指數勁揚178.48點或0.72%，以24813.69點作收。

標準普爾指數溫和攀升12.25點或0.45%，收在2746.87點。

那斯達克指數漲52.13點或0.69%，收7606.46點。