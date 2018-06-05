美中關係在川金會當天轉趨惡化？

2018-06-05 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



財經網站CNBC報導，全球兩大經濟體美國與中國的關係可能在6月12日轉趨惡化，原因不是預定舉行的美國與北韓高峰會，而是美國在台協會（AIT）的新館落成。

AIT位於內湖的新館12日將舉行落成典禮，外界普遍預期，美國一名高級官員（可能是國家安全顧問波頓）將會出席。

據報導，這座斥資2.5億美元建造的AIT新館，規模是舊館的兩倍，代表美台關係的進一步強化。但也可能為已因貿易緊張而降低的美中關係增添壓力。

中國主張在「一個中國」政策下反對其他國家追求與台灣的關係，意味著尋求與中國建立關係的國家，必須切斷與台北的外交關係。美國華府在1979年與台灣斷交，但同時設立AIT，在非官方基礎上維持雙方關係。

美國總統川普上台後在台灣問題頻頻出招 ，包括2016年與蔡英文總統通電話、增加對台軍售，以及通過一項終結美台官員互訪限制的台灣旅行法，這些舉措已惹惱北京當局。根據中國駐華府大使館的說法，那項立法已違反中美關係的政治基礎。報導指出，北京當局的不悅程度，將取決於出席AIT新館落成典禮的美國官員層級有多高。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲說，中國不僅對美台關係的「範圍與規格不滿，尤其是在安全領域」，北京當局「也反對美國的動作暗示美台關係實際上是官方性質」。

根據台灣媒體報導，這座AIT新館將會配置美軍陸戰隊，但AIT處長梅健華5月在記者會否認這些報導。他說，美國加強對台灣的支持，不表示華府己正在改變對「一個中國」政策的承諾。