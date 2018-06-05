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彭博：亞洲國家視美中為國際秩序威脅

2018-06-05 02:00中央社 新加坡4日綜合外電報導

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）昨天在「香格里拉對話」演說時，將美國與中國相提並論，表示這兩大世界強權「其實正在改寫國際秩序的規則」。

黃永宏表示，川普政府的美國優先（AmericaFirst）政策以國家安全為由提高貿易關稅，就是企圖重新思考與改變現狀的實例，可能違反世界貿易組織（WTO）的原則。

黃永宏結束演說後接受媒體採訪時表示，講求謹守規則的國際秩序已開始瓦解，儘管中國國家主席習近平表示支持以規則為依歸的國際秩序，但真正的癥結在於「包括中、美在內的國家，尤其是中國和美國，能否就謹守規則的國際秩序達成共識」？

彭博報導，美國國防部長馬提斯（James Mattis）在新加坡出席亞洲主要年度安全論壇「香格里拉對話」時表示，他會堅決捍衛美國在二次大戰後所協助建立講求規則的國際秩序。

不過，馬提斯重申保證並不足以讓盟邦放心。和中國一樣，美國也被它國視為是國際秩序體系的威脅，馬提斯為對抗中國破壞南海秩序規則所提出的解決方案也因此岌岌可危。

中國國力日益強大和強硬領土主張所帶來的挑戰，以及馬提斯所提出美國將捍衛國際秩序的解決方案，其實早在美國總統川普（Donald Trump）上任前就已存在。但盟邦對美國的方案卻逐漸失去信心。

馬提斯在香格里拉對話提出的美國策略，以印太地區取代過去慣用的亞太名稱，但內容其實幾乎無異於前任美國國防部長卡特（Ash Carter）的策略，都是在南海進行自由航行行動，向國際社會展示華府拒絕接受中國的領土主張，同時維持美國和盟邦、尤其是和東南亞國家協會（ASEAN）成員國之間的團結。

馬提斯2日在香格里拉對話接受提問時表示，中國的不當行徑足以引發國際反彈和孤立，迫使北京自我檢討。不過，五角大廈日前取消邀請中國參加年度環太平洋軍事演習（Operation Rimpac），中國外交部長王毅反批，美國的印太戰略猶如「浪花」，轉瞬就將消失。

部分分析家認同王毅的說法。曾擔任法國國防部顧問的英國國際戰略研究所（International Institutefor Strategic Studies）所長海斯柏格（FrancoisHeisbourg）表示：「情勢並未改變，除了每年越來越糟。」

他說，「結果是中國如願以償，美國則堅持採取親痛仇快的行動」，例如決定對日本等盟邦課徵關稅、放棄加入跨太平洋夥伴協定（TPP）等。

部分分析家表示，亞洲各國對中國的態度越來越強硬。不過彭博報導指出，亞洲並未因此團結一致，而唯有這些國家團結才能孤立中國，迫使北京如同馬提斯所預測的那樣重新思索策略。

澳洲是最近對中國策略改變最大的國家，遭北京冷淡以對。北京一度暫停邀請澳洲官員往訪，澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo）日前成為今年第一個訪問中國的澳洲內閣成員，但他希望會見中國官員的請求卻遭回絕。

另外，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）疏遠美國，卻和中國和解。杜特蒂和部分人士曾指出，若南海因領土紛爭爆發衝突，美國對菲律賓或其它國家提供軍事援助的機率其實微乎其微。

在此同時，中國以實際行動擱置和印度、日本、南韓等鄰國之間的安全爭議，並派遣外交官員前往歐洲各國開拓更多市場管道。

彭博指出，若要讓美國的印太策略具有新的實質意義，可能的可行辦法就是讓美國、澳洲、印度和日本等4個亞太軍事大國形成集團。其實這4國在2007年曾努力推動此計畫，但當時的澳洲政府為了避免激怒北京而選擇退出。去年澳洲政府對中國採取強硬策略，四國聯盟（Quad）計畫因此起死回生。

不過，馬提斯和印度總理莫迪（Narendra Modi）1日分別在香格里拉對話發表演說時，均未提及四國聯盟計畫，顯示兩人都擔心這可能導致北京懷疑華府和盟邦意圖圍堵中國。

面對擁有廣大領土和經濟成長優勢的中國，美國可能沒有更好的選擇。不過，目前擔任中華民國高等政策研究協會秘書長的前國防部長楊念祖表示，美國現行政策的根本問題在於金錢。

華府要求盟邦提高國防支出的同時，也要這些國家向美國繳交更高的貿易關稅；而美國要求盟邦提防中國慷慨背後的目的，卻恐將使他們與最大貿易夥伴疏遠。

楊念祖指出，若華府願和北京一搏，對馬爾地夫等積欠中國債務的國家進行大規模基礎建設投資或買下債權，或許可提高盟邦對美國印太策略的黏著度；不過這麼做可能有違川普政府要求它國必須停止占美國便宜的外交與貿易政策。

北京澳洲香格里拉

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