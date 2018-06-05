六四29周年 王丹在美成立「中國反對派」智庫

2018-06-05 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



今年是六四天安門事件29周年，中國大陸民運人士王丹4日在美國華府宣布，中國新一代反對派智庫「對話中國」正式成立，未來將探討台灣、西藏、香港與中國關係等問題；王丹指，中國大陸國家主席習近平上台以來，中共從威權倒退到極權，被稱為「黑暗的世代」。

王丹領銜的智庫「對話中國」4日在華府舉行成立儀式，台上一張空椅擺著已故諾貝爾和平獎得主、中國大陸異議人士劉曉波的照片。

「對話中國」創辦人王丹致詞時指出，該智庫將盡可能集結所有希望中國改變的人士，在不同政治力量之間展開對話，就中國未來的問題取得共識，包括台灣、西藏、新疆、香港未來與中國關係的問題。

王丹說，自習近平上台後，中國發生驚人變化，對內中共的統治從威權倒退到極權，對外中國開始向全球進行政治經濟和意識形態的擴張；有人說這是黑暗的世代，但歷史中往往在黑暗時代之後就是黎明，因此今天在中國發生的一切，並不意味民主在中國就不再有希望。

王丹表示，「對話中國」不會將反對派的主張停留在口號階段，而是致力提出具體政策、制度與方案；更重視在轉型後，中國有個平穩、和平地向憲政民主方向過度。