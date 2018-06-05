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努力推銷台灣香蕉遭質疑 謝長廷臉書說明

2018-06-05 02:01中央社 東京4日專電

駐日代表謝長廷今天在臉書上表示，這兩年台灣香蕉過剩，他被質疑在日本做什麼，但他只能長嘆，希望大家查一下台灣香蕉在日本失去競爭力是多少年前的事。

謝長廷在臉書（Facebook）上寫道：「去年六月發生香蕉生產過剩問題。今年台灣香蕉又再發生，一如去年，各界又發起買香蕉吃香蕉運動。一如去年，政治上不免無限上綱，批判指責；也一如去年，有些人又大聲責罵為什麼不銷到日本？駐日大使謝長廷在做什麼？」

謝長廷說，他只能長嘆，希望大家查一下，台灣香蕉在日本失去競爭力是多少年前開始？

他說明並上傳多張照片顯示，他到日本赴任後，多次參加台灣香蕉促銷活動，為了讓年輕一代日本人知道台灣香蕉的香Q,他還到小學宣傳。

謝長廷說，台日之間沒有自由貿易協定（FTA），台灣香蕉在日本就比別國多20%的進口稅，FTA因東北食物進口問題被質疑有違自由貿易精神而卡住，而東北食品放寬解禁問題又被一些假新聞和謠言卡住，他感覺有些人似乎在等今年秋天日本首相安倍晉三訪問中國大陸時，中國會送大禮先解禁。

2011年日本發生311東日本大地震及福島第一核電廠核災後，中國禁止進口日本10都縣的農林水產品，但5月，中國總理李克強在東京與安倍會談時，針對放寬日本農林水產品進口一事，中日簽署同意協商的備忘錄。

香蕉謝長廷自由貿易

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