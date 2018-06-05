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台灣會展推廣團訪韓 在首爾辦交流會

2018-06-05 02:00中央社 首爾4日專電

中華民國對外貿易發展協會副主任林淑惠帶領會展業者組成的「MEETTAIWAN東北亞推廣團」，今天在首爾樂天飯店舉辦獎勵旅遊推介交流會，向南韓業者推薦台灣會展。

MEET TAIWAN與台北市政府觀光傳播局，及台灣會展領域業者，包含誠品行旅、君品飯店、光彩國際旅行社、佳安旅行社、兆安會展公司、雙向明思力公關公司等，攜手推薦臺灣會展環境，吸引超過50位南韓會展業者與會交流。

交流會上，MEET TAIWAN專案經理莊雅婷介紹台灣企業會議暨獎勵旅遊環境，台北市觀光傳播局科長闕玉玲、佳安旅行社與兆安會展公司經理莊子誼、台灣光彩國際旅行社執行長彭廣正、君品酒店業務經理朱芝柔、誠品行旅業務部副總監江函潔、雙向明思力公關公司公關經理林冠宇先後就台灣企業會議暨獎勵旅遊進行業務簡報。

活動現場以High Five Taiwan為主題，MEETTAIWAN準備了虛擬實境（VR）影片，讓與會者透過VR影片體驗台灣的美景與熱情，現場也邀請所有南韓與會者一起High Five Taiwan，炒熱現場氣氛。

同時，還強力募集南韓業者參加MEET TAIWAN「亞洲超級團隊競賽」推介交流會現場，「MEET TAIWAN」也藉機宣傳「亞洲超級團隊：放膽成就未來」（AsiaSuper Team: Dare for future），邀請日本及南韓企業報名參賽。

這項活動邀請日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南8國企業參與，透過網路與實地等二階段互動式競賽，宣傳台灣豐富的企業會議及獎勵旅遊資源，活動優勝隊伍將可贏得價值5萬美金的台灣夢想之旅。

南韓旅行社君品

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