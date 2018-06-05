兩銀行規模太大...合併有難度

2018-06-05 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



歐洲需要減少銀行的家數已是共識，而合併案將有助於達成此目標。但專家指出，鑑於金融危機後的監管邏輯規定銀行要縮小規模且須降低系統風險，義大利裕信與法國興業銀行短期內很難合併，原因是兩者的規模太大且太複雜。

在金融時報披露這兩家銀行考慮合併前，這個構想已被傳了好幾年。法國興業的投銀可從裕信在德國、義大利及東歐等地的業務受惠，反之亦然。分析師指出，兩者合併後的資產超過2兆歐元（2.4兆美元）、淨營收達500億歐元，交易完成後好比成立一家新的滙豐控股（HSBC）。

但彭博專欄作家羅蘭特（Lionel Laurent）說，支持合併的每個理由，似乎都有違源自於2008年危機的監管邏輯，其中之一是銀行規模愈大，納稅人拿錢為銀行紓困的風險就應降得更低。

法國興業與裕信都被視為具全球系統重要地位，只需額外持有1%資產做為資本。HSBC則需要2%，這顯示規模愈大、成本就愈高。

兩家公司的規模相當，裕信市值約330億歐元，法國興業為308億歐元，且兩者無國內的地理重疊性，不會有大規模裁員。

但政治阻礙卻很難克服，義大利新的反體制領導人，最近才矢言要使銀行體系遠離歐盟規範。