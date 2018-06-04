任天堂連漲兩天後連跌兩天

2018-06-04 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



任天堂4日股價爆量下跌，來到18個月以來低點，分析師大感不解，投資人也紛紛尋求股價大跌的原因。

任天堂股價繼上周五（1日）跌4%後，4日再挫6.3%，至40,470日圓，寫下2016年12月以來最大兩日跌幅，也跌到去年9月以來最低價位，與華爾街目標價的差距更是近10年來最大。

彭博資訊報導，許多分析師表示，周一已有不少避險基金和投資人上前打探原因。其中一個原因可能是，市場對下周即將登場的電子娛樂展（E3）的期待降低，令一個是投資人擔心任天堂的線上遊戲事業可能有麻煩。

多數分析師也劍指量化交易在動能走弱時賣出，但空單餘額以歷史標準而言仍處低點。

傑富瑞集團（Jefferies Group）分析師戈亞爾（Atul Goyal）在給客戶的一份報告中，責怪依賴技術分析做投資決定的交易員，但「真正令人感到意外的是，任天堂近來明明好事連連」，「不過如果技術分析師提出一個完全相反的觀點，我們會將之視為重新評估和檢討的機會」。

根據重要技術線型的信號，任天堂上月已跌破200日移動均線，約兩年來首見。

任天堂股價的波動4月開始大幅攀升，因為投資人正在評估任天堂遊戲主機Switch的銷售動能是否能延續到第二年。

任天堂上周推出新款精靈寶可夢遊戲的消息一出，周三、四兩日（5月30、31日）股價勁揚6.1%，但上周五（1日）及本周一（4日）連兩日重挫。

彭博資訊報導，日本股市4日成交量達220億美元，任天堂就占7%。

新加坡顧問公司Asymmetric資深策略分析師Amir Anvarzadeh說，「投資人可能會在E3電子娛樂展登場前脫售任天堂股票，因為投資人認為任天堂並沒有令人驚艷的新消息，以至於分析師不會再次調高對任天堂的獲利目標。另一個問題是，任天堂的網路基礎設施是否足以滿足線上遊戲的需求。」