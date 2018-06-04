微軟砸2250億元 併購軟體開發平台GitHub

2018-06-04 22:56 中央社 紐約4日綜合外電報導



美國微軟公司（Microsoft Corp.）今天宣布買下軟體開發平台GitHub，交易價值75億美元（約新台幣2250億元）。

法新社報導，總部位在華盛頓州的微軟表示，將以價值75億美元的微軟股票收購GitHub。

美聯社報導，GitHub是程式設計師使用的熱門平台，軟體開發人員可在此運作測試彼此的程式。