燃料、勞工成本節節上升 IATA下修全球航空業獲利展望

2018-06-04 08:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



由於燃料和勞工的成本持續上升，國際航空運輸協會（IATA）下修2018年獲利展望。 美聯社 分享 facebook

國際航空運輸協會（IATA）周一大幅下修2018年獲利展望12%，主因燃料和勞工的成本持續攀升，以及升息循環中利率不斷走高。

代表全球約280家航空業者的IATA表示，今年航空產業的獲利，從先前預估的384億美元下修為338億美元。

IATA指出，受惠於經濟轉強帶來的需求增加，代表機票收入的乘客收益率（passenger yield）今年預計成長3.2%，為2011年來首度成長，但也面臨保護主義持續上升的風險。