1963年法拉利GTO以破紀錄7,000萬美元賣出

2018-06-03 22:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟宗 ╱即時報導



財經網站CNBC引述消息人士報導，一輛1963年出廠的法拉利GTO以7,000萬美元的創紀錄價格售出，據信是目前史上最昂貴的汽車。

根據全球首屈一指的收藏級法拉利專家梅西尼（Marcel Massini），一輛1963年出廠的法拉利GTO （當時僅生產36輛）在一樁私人交易中售出。來源指出，這輛車是由一名德國收藏家賣給汽車踏墊製造商WeatherTech的創辦人麥克尼爾（David MacNeil）。

在此之前，最昂貴的汽車售價是2013年賣出的另一輛1963年的法拉利GTO，當時以5,200萬美元成交。

法拉利GTO車款因其珍稀性、性能、優美外觀及賽車場的成就，而令汽車收藏界趨之若鶩。

梅西尼說，這輛GTO曾贏得1964年環法車耐久公路賽冠軍，並在利曼耐力賽獲得第四名；這輛車的車身為銀色及黃色，而雖然在賽道多次奪得佳績，卻未曾出過車禍，不像其他許多GTO的悲慘命運。

梅思尼預測未來GTO的價格將持續攀升，畢竟身價數十億美元的法拉利收藏家越來越多，但是收藏級GTO的數量不大會改變，且願意出售的賣家非常稀少，梅思尼說，他相信未來兩到三年將會出現以1億美元售出的GTO收藏車。