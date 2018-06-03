親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓中央日報：文在寅加入川金會 三人將共同宣布韓戰結束

颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

經濟解析／歐洲政局及市場動盪 股匯債市將何去何從？

2018-06-03 21:41經濟日報 記者任中原╱即時報導

歐洲債市經歷動盪後恢復淡定，義大利及其他歐元區周邊國家公債殖利率急升後回落，但歐債市場後市如何？歐洲央行（ECB）將如何因應？對其他資產有何影響，仍是糾結未解的難題。

1.投資人會偏重歐元區的經濟復甦題材？還是考慮政治風險？

義大利債市出現沈重賣壓，顯示希臘債務危機消退兩年後，投資人再度聚焦於歐元區的政治風險。義大利由反體制的民粹政黨主政，使投資人再度擔心歐盟及歐元區的前途。

債市動盪雖暫時平息，但義大利公債殖利率仍將居於高檔，尤其是新政府顯然將擴張公共支出及負債；義、德殖利率差距擴大，反映投資人對義大利資產的風險意識升高。

目前義大利「脫歐」的風險仍低，因此公債仍將因「歐洲央行（ECB）護盤」而受益。預料義、德殖利率差距將從之前的100到200個基點，上升到200到250個基點。

投資人原本已經對歐元區經濟的展望有所爭議，現在又加上政治風險，使市場及ECB都進退兩難。最大問題在於ECB究竟是要依照既定時程縮減量化寬鬆（QE）規模？還是因為義大利債市承受壓力而延後實施？預料ECB將不會在6月會議後就宣布退場計畫，較可能到7月會議時才宣布，使ECB有更多時間來評估歐元區的成長步調，以及義大利情勢將如何發展。

2.美元升勢是否已成強弩之末？

投資人對美元走勢也高度疑惑。第1季美元對歐元貶值4%，但從4月中到5月底又反彈7%。上周義大利政局動盪將美元進一步推升，之後美元小幅回檔，但美國5月就業報告強勁又使再升。

美元空頭認為美國經濟強勁固然支撐美元，但美國預算赤字擴大及歐元區成長好轉，會再度壓低美元。多頭則認為就算把義大利政局放到一邊，單單是美、歐成長差距擴大，也將拉升美元，畢竟美國經濟成長的基本勢頭優於歐元區。

3.歐洲動盪是否再度提供選股的機會？

今年歐洲股市激烈動盪，因此主動型投資人若能選對股票，的確能有賺錢的機會。今年投資歐股的最佳策略，就是放空德國銀行股，主因歐洲經濟成長增強及貨幣政策轉向；同時買進歐洲國際性、業務多角化類股，例如航空及精品類業。

德意志銀行今年來股價已大跌40%，是歐洲50股價指數中表現最差者，德國商業銀行股價也大跌26%。今年來表現最佳的歐股則有賽峰航太集團、LVMH及空中巴士，漲幅都超過20%，也都擠入歐股50成分股中的前五名。

義大利歐元區ECB

相關新聞

G7再分裂 美國徵稅引眾怒

2018-06-03 15:42

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

約旦油電雙漲抗爭 官方暫緩實施平撫

2018-06-03 15:07

罷工重創巴西經濟 石油公司讓步

2018-06-03 15:06

國際貿易緊張局勢升高 航空業提警告

2018-06-03 14:17

把台灣列國家 美企忙著向中方道歉

2018-06-03 13:28

美在G7會議遭孤立 6國同譴保護主義

2018-06-03 13:28

國際財經市場 未來一周展望

2018-06-03 13:25

與股神共進午餐 今年代價近億元

2018-06-03 13:25

香格里拉對話 美中南海議題角力

2018-06-03 13:14

轉移陣地 美半數青少年不用臉書了

2018-06-03 12:36

G7變G6+1？ 美國遭孤立 財長被圍剿

2018-06-03 12:18

今年世界杯看不到俄國足球流氓 多數已被送進監牢

2018-06-03 10:00

Mastercard搶世足熱 梅西踢進1球送1萬份餐挨批噁心

2018-06-03 09:31

中國施壓美企承認一中 迪士尼也遭殃

2018-06-03 08:19

G7財長會議閉幕 未化解美關稅引發對立

2018-06-03 06:28

特斯拉員工爆料 塗裝廠火災頻傳

2018-06-03 00:23

OPEC增產效應 油價周跌3%

2018-06-03 00:23

科技四天王領漲 美股收紅

2018-06-03 00:23

亞洲國家拋棄燃煤 還有得等

2018-06-03 00:21

川普再批NAFTA糟糕 擬與加、墨談判貿易協定

2018-06-02 23:49

VISA卡歐洲大當機 技術問題解決恢復正常

2018-06-02 22:41

共同社：防彈性能不足 日取消新型裝甲車研發計畫

2018-06-02 22:33

美商務部長抵中 將要求中國購買更多美商品

2018-06-02 20:56

貿易局勢升溫 英官員：不簽不符利益協議

2018-06-02 20:47

美鋼鋁重稅引眾怒 歐盟加入各國反制

2018-06-02 18:52

戴樂格遭蘋果砍單／兩家都是客戶...台積沒影響

2018-06-02 00:04

好市多上季毛利率下滑

2018-06-02 00:04

印度上季GDP增7.7% 冠全球

2018-06-02 00:04

韓出口反彈回升 大增13%

2018-06-02 00:04

義國政治危機解決 股漲

2018-06-02 00:04

蘋果砍單 德半導體商臉綠

2018-06-02 00:04

新興市場表現 大馬最優

2018-06-02 00:04

出乎意料 日銀減少購債規模

2018-06-02 00:04

歐亞製造業成長放緩

2018-06-02 00:04

西國總理換人 市場不擔心

2018-06-02 00:04

把包租公生意做到全球新創第8的獨角獸——WeWork

2018-06-01 11:30

歐盟擬推新金融工具 催動投資

2018-06-01 00:26

德銀事業 降至「問題級」

2018-06-01 00:26
看更多

熱門文章

每月還五萬也不夠！ 他讀牙科碩士畢業背千萬學貸

2018-06-03 13:54

日媒：金正恩問美國去新加坡帶多少隨扈才夠？

2018-06-02 22:58

北京軍事化南海島礁 川普訝異：竟幹這事？

2018-06-03 13:21

中國施壓美企承認一中 迪士尼也遭殃

2018-06-03 08:19

27歲富翁憂北韓攻擊 私建隧道走火造成一死

2018-06-03 11:56

兒送飛機禮券署名「老媽老爸」 瑞安航空拒收 旅客傻眼

2018-06-03 13:28

敘總統將訪北韓 將是金正恩首次在國內接見外國領袖

2018-06-03 16:14

中方：美若加徵關稅 雙方談判成果不會生效

2018-06-03 14:06

G7變G6+1？ 美國遭孤立 財長被圍剿

2018-06-03 12:18

看準美國不會開戰 中國已漸控制南海

2018-06-03 15:56

至少8個！金正恩豪宅曝光 富麗堂皇宛如宮殿

2018-06-03 17:43

菲總統杜蒂斥責聯合國人權專家：去死吧

2018-06-03 13:50

「川金會」金正恩住總統套房每晚18萬元 有人搶埋單

2018-06-03 15:47

中興案 川普傳開罰511億

2018-06-03 00:15

國安考量 川普阻止關核電廠

2018-06-03 00:21

揭祕！ 鐵達尼號未曾說的故事

2018-06-03 14:53

大陸：美國若實施關稅 所做貿易承諾將一筆勾消

2018-06-03 19:39

川普小手握大信封笑滿懷遭批：金正恩又贏公關戰

2018-06-03 11:42

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

川金會住宿北韓不買單 金正恩飯店費美星誰掏錢？

2018-06-03 12:03

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

特斯拉員工爆料 塗裝廠火災頻傳

2018-06-03 00:23

香格里拉對話／中方：台灣問題底線不容挑戰

2018-06-02 23:47

Mastercard搶世足熱 梅西踢進1球送1萬份餐挨批噁心

2018-06-03 09:31

越南觀光客夫婦賭城飯店遇害 動機不明

2018-06-03 06:12

歐盟法律太嚴苛？ 懷孕母牛越過邊境 將被處死

2018-06-03 14:07

美國防部長放狠話 陸回嗆：部署南海島嶕是中國主權

2018-06-03 15:58

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

香格里拉對話／美防長首提：反對片面改變台海現狀

2018-06-02 23:42

聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

2018-06-03 20:19

香格里拉對話／印度總理莫迪走鋼索 不得罪美中兩強

2018-06-02 23:55

川金會還未開金正恩已獲勝利 川普能獲得什麼？

2018-06-03 15:49

美中貿易談判北京過招 川普隔空又開砲

2018-06-03 13:19

南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58

科技四天王領漲 美股收紅

2018-06-03 00:23

今年世界杯看不到俄國足球流氓 多數已被送進監牢

2018-06-03 10:00

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

OPEC增產效應 油價周跌3%

2018-06-03 00:23

共同社：川金會可能在新加坡度假勝地聖淘沙舉行

2018-06-03 21:28

通俄門調查頻外洩 川普懷疑穆勒搞鬼

2018-06-03 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top