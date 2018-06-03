經濟解析／歐洲政局及市場動盪 股匯債市將何去何從？

2018-06-03 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



歐洲債市經歷動盪後恢復淡定，義大利及其他歐元區周邊國家公債殖利率急升後回落，但歐債市場後市如何？歐洲央行（ECB）將如何因應？對其他資產有何影響，仍是糾結未解的難題。

1.投資人會偏重歐元區的經濟復甦題材？還是考慮政治風險？

義大利債市出現沈重賣壓，顯示希臘債務危機消退兩年後，投資人再度聚焦於歐元區的政治風險。義大利由反體制的民粹政黨主政，使投資人再度擔心歐盟及歐元區的前途。

債市動盪雖暫時平息，但義大利公債殖利率仍將居於高檔，尤其是新政府顯然將擴張公共支出及負債；義、德殖利率差距擴大，反映投資人對義大利資產的風險意識升高。

目前義大利「脫歐」的風險仍低，因此公債仍將因「歐洲央行（ECB）護盤」而受益。預料義、德殖利率差距將從之前的100到200個基點，上升到200到250個基點。

投資人原本已經對歐元區經濟的展望有所爭議，現在又加上政治風險，使市場及ECB都進退兩難。最大問題在於ECB究竟是要依照既定時程縮減量化寬鬆（QE）規模？還是因為義大利債市承受壓力而延後實施？預料ECB將不會在6月會議後就宣布退場計畫，較可能到7月會議時才宣布，使ECB有更多時間來評估歐元區的成長步調，以及義大利情勢將如何發展。

2.美元升勢是否已成強弩之末？

投資人對美元走勢也高度疑惑。第1季美元對歐元貶值4%，但從4月中到5月底又反彈7%。上周義大利政局動盪將美元進一步推升，之後美元小幅回檔，但美國5月就業報告強勁又使再升。

美元空頭認為美國經濟強勁固然支撐美元，但美國預算赤字擴大及歐元區成長好轉，會再度壓低美元。多頭則認為就算把義大利政局放到一邊，單單是美、歐成長差距擴大，也將拉升美元，畢竟美國經濟成長的基本勢頭優於歐元區。

3.歐洲動盪是否再度提供選股的機會？

今年歐洲股市激烈動盪，因此主動型投資人若能選對股票，的確能有賺錢的機會。今年投資歐股的最佳策略，就是放空德國銀行股，主因歐洲經濟成長增強及貨幣政策轉向；同時買進歐洲國際性、業務多角化類股，例如航空及精品類業。

德意志銀行今年來股價已大跌40%，是歐洲50股價指數中表現最差者，德國商業銀行股價也大跌26%。今年來表現最佳的歐股則有賽峰航太集團、LVMH及空中巴士，漲幅都超過20%，也都擠入歐股50成分股中的前五名。