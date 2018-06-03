打擊兒童肥胖 英國擬禁收銀台前擺糖果

2018-06-03 20:18 中央社 倫敦3日專電



英國的兒童肥胖問題日益嚴重，政府研擬對策打擊兒童肥胖問題。 圖／ingimage 分享 facebook 為了打擊兒童肥胖問題，英國政府將研擬禁止超市進行垃圾食品的買一送一促銷活動，也禁止把糖果擺在收銀台前的「罪惡區」刺激消費。

收銀台前的商品陳列學問大，許多超市都會在這裡陳列糖果，讓顧客排隊等候結帳時看到順手購買，又或讓孩童看到吵著要父母購買。但「電訊報」報導，未來這種情況可能將被禁止。

英國的兒童肥胖問題日益嚴重。英國公共衛生局和地方議會合作，追蹤兒童在11歲小學畢業時的體重。調查發現，部分地區的小學畢業生過半數有過重或肥胖問題。而兒童最肥胖的前10大區域，有7處位於倫敦。

整體而言，32.4%小學畢業生體重過重或肥胖，相較於2006至2007年度大幅提高30個百分點。

為了遏止兒童肥胖問題，英國衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）計畫推動一系列新法，包括從2020年起，含有高糖、鹽的食品廣告必須在晚上9時之後才能播放。

此外，韓特也計劃禁止卡通人物或名人代言垃圾食物，以及禁止零售商把能量飲料販售給未滿16歲者。能量飲料含糖量極高，部分能量飲料光是一瓶就含有16茶匙的糖，是成人每日建議攝取量的兩倍多，還含有咖啡因。

韓特的計畫聲稱，食品在商店的促銷方式，會影響消費者購買。而通常是HFSS（高脂肪、糖和鹽）食品會被擺放在顯眼位置，也最常使用買一送一等方式促銷。一但零售商不再把垃圾食品放在收銀台前或促銷區，相信能有效降低購買慾望。

報導指稱，英國政府今年稍晚將展開諮詢，商討是否將「禁止餅乾蛋糕等食品買一送一」，以及「禁止餐廳供應氣泡飲料無限暢飲」等規定入法。