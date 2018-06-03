親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

政府捐錢當「凱子」？ 他酸館長：為錢不知跪幾百回

「得獎的是周星馳！」 hito頒獎典禮全場傻眼！

打擊兒童肥胖 英國擬禁收銀台前擺糖果

2018-06-03 20:18中央社 倫敦3日專電

英國的兒童肥胖問題日益嚴重，政府研擬對策打擊兒童肥胖問題。 圖／ingimage
英國的兒童肥胖問題日益嚴重，政府研擬對策打擊兒童肥胖問題。 圖／ingimage
分享
為了打擊兒童肥胖問題，英國政府將研擬禁止超市進行垃圾食品的買一送一促銷活動，也禁止把糖果擺在收銀台前的「罪惡區」刺激消費。

收銀台前的商品陳列學問大，許多超市都會在這裡陳列糖果，讓顧客排隊等候結帳時看到順手購買，又或讓孩童看到吵著要父母購買。但「電訊報」報導，未來這種情況可能將被禁止。

英國的兒童肥胖問題日益嚴重。英國公共衛生局和地方議會合作，追蹤兒童在11歲小學畢業時的體重。調查發現，部分地區的小學畢業生過半數有過重或肥胖問題。而兒童最肥胖的前10大區域，有7處位於倫敦。

整體而言，32.4%小學畢業生體重過重或肥胖，相較於2006至2007年度大幅提高30個百分點。

為了遏止兒童肥胖問題，英國衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）計畫推動一系列新法，包括從2020年起，含有高糖、鹽的食品廣告必須在晚上9時之後才能播放。

此外，韓特也計劃禁止卡通人物或名人代言垃圾食物，以及禁止零售商把能量飲料販售給未滿16歲者。能量飲料含糖量極高，部分能量飲料光是一瓶就含有16茶匙的糖，是成人每日建議攝取量的兩倍多，還含有咖啡因。

韓特的計畫聲稱，食品在商店的促銷方式，會影響消費者購買。而通常是HFSS（高脂肪、糖和鹽）食品會被擺放在顯眼位置，也最常使用買一送一等方式促銷。一但零售商不再把垃圾食品放在收銀台前或促銷區，相信能有效降低購買慾望。

報導指稱，英國政府今年稍晚將展開諮詢，商討是否將「禁止餅乾蛋糕等食品買一送一」，以及「禁止餐廳供應氣泡飲料無限暢飲」等規定入法。

肥胖英國

相關新聞

G7再分裂 美國徵稅引眾怒

2018-06-03 15:42

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

約旦油電雙漲抗爭 官方暫緩實施平撫

2018-06-03 15:07

罷工重創巴西經濟 石油公司讓步

2018-06-03 15:06

國際貿易緊張局勢升高 航空業提警告

2018-06-03 14:17

把台灣列國家 美企忙著向中方道歉

2018-06-03 13:28

美在G7會議遭孤立 6國同譴保護主義

2018-06-03 13:28

國際財經市場 未來一周展望

2018-06-03 13:25

與股神共進午餐 今年代價近億元

2018-06-03 13:25

香格里拉對話 美中南海議題角力

2018-06-03 13:14

轉移陣地 美半數青少年不用臉書了

2018-06-03 12:36

G7變G6+1？ 美國遭孤立 財長被圍剿

2018-06-03 12:18

今年世界杯看不到俄國足球流氓 多數已被送進監牢

2018-06-03 10:00

Mastercard搶世足熱 梅西踢進1球送1萬份餐挨批噁心

2018-06-03 09:31

中國施壓美企承認一中 迪士尼也遭殃

2018-06-03 08:19

G7財長會議閉幕 未化解美關稅引發對立

2018-06-03 06:28

特斯拉員工爆料 塗裝廠火災頻傳

2018-06-03 00:23

OPEC增產效應 油價周跌3%

2018-06-03 00:23

科技四天王領漲 美股收紅

2018-06-03 00:23

亞洲國家拋棄燃煤 還有得等

2018-06-03 00:21

川普再批NAFTA糟糕 擬與加、墨談判貿易協定

2018-06-02 23:49

VISA卡歐洲大當機 技術問題解決恢復正常

2018-06-02 22:41

共同社：防彈性能不足 日取消新型裝甲車研發計畫

2018-06-02 22:33

美商務部長抵中 將要求中國購買更多美商品

2018-06-02 20:56

貿易局勢升溫 英官員：不簽不符利益協議

2018-06-02 20:47

美鋼鋁重稅引眾怒 歐盟加入各國反制

2018-06-02 18:52

戴樂格遭蘋果砍單／兩家都是客戶...台積沒影響

2018-06-02 00:04

好市多上季毛利率下滑

2018-06-02 00:04

印度上季GDP增7.7% 冠全球

2018-06-02 00:04

韓出口反彈回升 大增13%

2018-06-02 00:04

義國政治危機解決 股漲

2018-06-02 00:04

蘋果砍單 德半導體商臉綠

2018-06-02 00:04

新興市場表現 大馬最優

2018-06-02 00:04

出乎意料 日銀減少購債規模

2018-06-02 00:04

歐亞製造業成長放緩

2018-06-02 00:04

西國總理換人 市場不擔心

2018-06-02 00:04

把包租公生意做到全球新創第8的獨角獸——WeWork

2018-06-01 11:30

歐盟擬推新金融工具 催動投資

2018-06-01 00:26

德銀事業 降至「問題級」

2018-06-01 00:26
看更多

熱門文章

每月還五萬也不夠！ 他讀牙科碩士畢業背千萬學貸

2018-06-03 13:54

日媒：金正恩問美國去新加坡帶多少隨扈才夠？

2018-06-02 22:58

北京軍事化南海島礁 川普訝異：竟幹這事？

2018-06-03 13:21

中國施壓美企承認一中 迪士尼也遭殃

2018-06-03 08:19

27歲富翁憂北韓攻擊 私建隧道走火造成一死

2018-06-03 11:56

兒送飛機禮券署名「老媽老爸」 瑞安航空拒收 旅客傻眼

2018-06-03 13:28

中方：美若加徵關稅 雙方談判成果不會生效

2018-06-03 14:06

敘總統將訪北韓 將是金正恩首次在國內接見外國領袖

2018-06-03 16:14

G7變G6+1？ 美國遭孤立 財長被圍剿

2018-06-03 12:18

看準美國不會開戰 中國已漸控制南海

2018-06-03 15:56

川金會費用誰出？ 新加坡願部分買單

2018-06-02 21:30

共同社：防彈性能不足 日取消新型裝甲車研發計畫

2018-06-02 22:33

菲總統杜蒂斥責聯合國人權專家：去死吧

2018-06-03 13:50

中興案 川普傳開罰511億

2018-06-03 00:15

「川金會」金正恩住總統套房每晚18萬元 有人搶埋單

2018-06-03 15:47

國安考量 川普阻止關核電廠

2018-06-03 00:21

川普小手握大信封笑滿懷遭批：金正恩又贏公關戰

2018-06-03 11:42

至少8個！金正恩豪宅曝光 富麗堂皇宛如宮殿

2018-06-03 17:43

揭祕！ 鐵達尼號未曾說的故事

2018-06-03 14:53

70萬洛興雅難民若願回來 緬甸：願全數接納

2018-06-02 22:14

川金會住宿北韓不買單 金正恩飯店費美星誰掏錢？

2018-06-03 12:03

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

特斯拉員工爆料 塗裝廠火災頻傳

2018-06-03 00:23

香格里拉對話／中方：台灣問題底線不容挑戰

2018-06-02 23:47

越南觀光客夫婦賭城飯店遇害 動機不明

2018-06-03 06:12

Mastercard搶世足熱 梅西踢進1球送1萬份餐挨批噁心

2018-06-03 09:31

歐盟法律太嚴苛？ 懷孕母牛越過邊境 將被處死

2018-06-03 14:07

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

香格里拉對話／美防長首提：反對片面改變台海現狀

2018-06-02 23:42

美控恫嚇脅迫鄰國 共軍將領指為不負責言論

2018-06-02 21:07

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

香格里拉對話／印度總理莫迪走鋼索 不得罪美中兩強

2018-06-02 23:55

今年世界杯看不到俄國足球流氓 多數已被送進監牢

2018-06-03 10:00

科技四天王領漲 美股收紅

2018-06-03 00:23

美國防部長放狠話 陸回嗆：部署南海島嶕是中國主權

2018-06-03 15:58

川金會還未開金正恩已獲勝利 川普能獲得什麼？

2018-06-03 15:49

OPEC增產效應 油價周跌3%

2018-06-03 00:23

通俄門調查頻外洩 川普懷疑穆勒搞鬼

2018-06-03 08:21

大陸：美國若實施關稅 所做貿易承諾將一筆勾消

2018-06-03 19:39

白宮附近疑現手機追蹤裝置 川普通話安全引關切

2018-06-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top