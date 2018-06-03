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約旦油電雙漲抗爭 官方暫緩實施平撫

2018-06-03 15:07台灣醒報 記者陳寧╱台北報導

約旦政府為減輕國內高達350億美元的財政負擔，決定增加油電價格及賦稅，惹民眾上街抗爭！上百名約旦人於31日晚間聚集於首都安曼及其他鄰近城市，以人牆及車輛堵住交通要道，目前已進入第3天，迫使警方使用催淚彈強制驅逐示威民眾。官方1日為了安撫民心，也下令暫緩調升油電價格及人民賦稅。

根據《英國廣播公司》報導，政府針對工廠、股份公司、個人收入等項目進行增稅，但抗議民眾認為，此新賦稅政策將嚴重影響到中產及貧窮階級的生活。抗議民眾在內閣辦公廳外高舉反政府布條，要求國王阿卜拉二世解除總理哈尼•穆爾基之職。鄰近都市的馬安省也有部分示威民眾在公路上燃燒輪胎，引起警方關注。

中東之眼》指出，約旦過去長期依賴阿拉伯聯合大公國的資金投入國內市場經濟，但因近年約旦限制投資活動使資金卻步，國內經濟大受打擊。政府因而政策性地提升國內油電價格以及賦稅來填補資金空洞，引起民眾上街抗議。

國王阿卜拉二世於1日下令暫時停止民生油電價格漲幅，先前政府下令的提升5.5%油價及高達19%電價也因此被暫緩。民眾表示，油電雙漲在他們生活困苦時，只會加劇貧者越貧的情況。政治分析師穆罕默德•阿以沙指出，因沙烏地地區金援停滯數年，約旦財政大受影響，政府才會出此下策。

政府目前身負350億美元的財政債務，使近年物價持續上漲，同時也因國際貨幣基金下令減少補貼並提高稅賦，才會在今年調升油電價格及國民稅賦，以因應未來國內經濟困境。然而示威民眾指出，此次賦稅政策為無差別式課稅標準，無論富有或貧窮都將按比例增稅，嚴重影響到原已在生活水平下的貧窮階級民眾。
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電價約旦中東

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