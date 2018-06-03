封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



美中貿易戰進階版？ 才決定向盟友徵收金屬關稅的川普政權，2日又派商務部長羅斯至北京進行貿易談判。白宮表示，若中國不願減少美中貿易逆差，並打造公平競爭的經商環境，將不排除對中國高科技產業課重稅，迫使中方坐上談判桌。

羅斯抵中談判

根據美國《CBS新聞》報導，因為北京當局長期威脅外資交出核心技術，才能繼續在中國做生意，也長期對美國有貿易逆差，川普因此決定迫使中國改善貿易狀況。美國商務部長羅斯更於2日抵達北京，與中國國務院副總理劉鶴展開談判。

川普在談判開始前表示，希望中國能縮小美中一年高達3752億美金的貿易逆差，並改善經商環境，不可再以國家的力量保護中國的高科技產業。他強調，若中國拒絕改善，將針對中國高科技產業的產品課重稅。

BMI研究指出，儘管中國願意縮小兩國間的貿易逆差，在積極推動「2025中國製造」計畫為前提下，不太可能放棄保護高科技產業。因此美國的要求可能會造成兩國互相疊加報復性關稅，惡化為貿易戰爭。

結構上改變中國

《路透社》指出，儘管美國財政部長梅努欽忙著在七大工業國會議與歐盟和加拿大等遭課鋼鐵稅的國家斡旋，他仍不忘對美中貿易談判表達看法。

梅努欽認為，美中談判不僅是要減少貿易逆差，更要從結構上改變中國的經商環境。「我認為，如果我們能做到結構上的改變，讓美國企業能公平地與中國企業競爭，貿易逆差的問題就會迎刃而解。」據了解，美國將要求中國取消高科技產業與鋼鐵產業的保護，進而縮小貿易逆差。【更多精采內容，詳見 】