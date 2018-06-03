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罷工重創巴西經濟 石油公司讓步

2018-06-03 15:06台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

卡車司機罷工重創經濟，巴西石油公司總裁巴倫特辭職！巴西卡車司機因不滿巴西石油公司取消油費補貼，2年內造成油費上漲近50%，工會於上月21日展開全國罷工，並訴求巴倫特下台。據估計，大罷工造成巴西經濟損失約800億台幣，巴西總理泰梅爾受不了壓力，於1日宣布巴倫特辭職。巴倫特在辭職信中寫道，他的辭職沒有附加條件，也不會成為新油價政策的阻礙。

根據《BBC》報導，巴西石油公司於2011至2016年間提供油費補貼給國內消費者，降低國內通膨並創造工作機會，但是公司也承受巨大的財務損失。直到2016年，巴倫特擔任總裁並宣布取消油費補貼，油價將根據國際原油價格來制定。這項措施恢復了投資人對公司的信心，讓巴西石油公司股價達八年來新高，卻也造成消費者強烈不滿，如今巴倫特的辭職馬上讓石油公司蒸發20%股價，引發投資人恐慌。

國際信評機構穆迪資深分析師艾梅妲向《路透社》表示，「巴倫特的辭職對巴西石油公司的信用評比造成負面影響，並且衝擊巴西石油公司近年的金融改善政策。」一名曾任職巴西石油公司董事的經濟學家巴爾加斯則向《紐約時報》表示，巴倫特讓公司對油價保有較好的自治權，「但顯然的是，這項自由即將消失了。」他指出，巴西政府的決定讓新油價機制充滿不明的未來。

大罷工造成巴西經濟損失約800億台幣，加上10月即將來臨的總統大選，巴西總理泰梅爾不得不對工會讓步，准許巴倫特辭職，並宣佈原公司財務部主管蒙泰羅擔任代理總裁。《路透社》報導，蒙泰羅表示，他將維持讓公司脫離財務危機的金融政策，並恢復海內外投資人對巴西石油公司的信心。關於新的油價政策，他表示，「將不會再有任何對油價政策的干預。」

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巴西油價罷工

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