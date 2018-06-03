香格里拉對話 美中南海議題角力

2018-06-03 13:14 中央社 新加坡3日專電



第17屆香格里拉對話，南海議題成為美中較勁舞台，美國防長馬提斯重批中國在南海軍事化作為，中方代表也重砲回擊，美中對話火藥味十足。 美聯社 分享 facebook 第17屆香格里拉對話，南海議題成為美中較勁舞台，美國防長馬提斯重批中國在南海軍事化作為，中方代表也重砲回擊，美中對話火藥味十足。

這次香格里拉對話未將南海爭端列入議程，而是在特別會議中針對行為準則與信任建立機制，討論如何提升海事安全，不過，美中仍針對南海議題擦出火花。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）在美國領導與印太安全的挑戰議題發表演說時，批評中國在南海的政策，讓他們懷疑是否有更深遠目標。

尤其，中國在南海軍事化作為，包括艦砲、電子干擾機、轟炸機降落，這些武器系統與軍事相互關連，具有恐嚇或脅迫目的。

馬提斯表示，中國行徑與美國的原則、目標並不一致。美國上週拒絕中國海軍代表參與2018年環太平洋軍演。

馬提斯指出，美國國防部將持續堅定致力與台灣合作，提供必要的防衛物資與服務，確保台灣有足夠的自我防衛能力，這與美國在台灣關係法下的義務一致。

中國代表團團長何雷反駁美方說法。他指出，南海並沒有發生重大衝突與爭議，朝向穩定局勢發展，但有的國家打著航行自由旗號，利用軍艦或軍機到中國島礁的臨近海域或上空偵察。

何雷認為，從中方的觀點，這些行徑不僅是南海軍事化的根源，也挑釁中國的主權。

美中南海相互較勁，研究東亞區域安全情勢的台灣亞太防務研究中心研究員黃惠華認為，提升投入亞太地區軍事力度，協助亞太國家維護自身權益能量，相信是美國總統川普的亞太政策重點之一。

黃惠華指出，亞太地區在可預見的未來仍是美中競逐場域，美國深化台美政治同盟關係，強化台灣防衛能量，凸顯川普政府更重視台灣。

對於美國維護航行自由的做法，馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山認為，美中對南海認知的嚴重分歧是最關鍵原因。

他指出，美方認為南海仍有所謂地形或地貌爭議性，因此對中國在島礁的軍事部署行動，認為加劇區域緊張情勢。不過，南海周邊國家都希望南海情勢能和平發展，不希望成為衝突較勁的海域。

第17屆香格里拉對話從1日起連續舉行3天會議，集聚亞太國家國防部長、軍事首長與國防專家，討論區域安全事務。香格里拉對話今天進行最後一天議程，新加坡國防部長黃永宏也會進行部長級圓桌會議。