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今年世界杯看不到俄國足球流氓 多數已被送進監牢

2018-06-03 10:00聯合報 記者季晶晶╱即時報導

2018世足賽即將開打。 美聯社
2018世足賽即將開打。 美聯社
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2016年歐洲盃足球賽英格蘭對俄羅斯在法國馬賽踢完球後，雙方球迷發生染血衝突，數十人送醫，一名英國人重傷癱瘓；從外表看起來，這似乎是俄羅斯足球流氓勢力的鼎盛時期。

當時俄羅斯倨傲傳達這些人是英雄的訊息：下議院副議長勒貝迪夫推特貼文說「做得好」；副總理穆特科形容這場暴力鬥毆事件是「陷害」；總統普亭則質疑，200名俄羅斯球迷如何能痛揍1000名英國球迷。被法國驅逐出境的俄羅斯球迷回國時，還有電視台攝影團隊相迎。

希普瑞金是馬賽衝突後被法國政府趕回家的20名球迷之一，他說：「你會以為此次世界盃主辦國會以手銬或更糟的方式迎接我們，但普亭很聰明。」

對負責管束俄羅斯瘋狂足球迷的執法人員來說，馬賽事件則是最後一根稻草，他們悄然展開取締──希望此次世界盃不會發生任何組織暴力事件。

執法人員一直擔心俄羅斯足球流氓的胡作非為。他們看到2010年球迷群毆，一名莫斯科斯巴達隊的球迷斯維里多夫遭槍擊身亡，結果引發種族騷亂。莫斯科警察局長被迫和戴面罩的男子展開協商，普亭還到斯維里多夫墓前獻花。

但在同月，俄國新成立的反極端主義中心，在內政部內部開始運作，後來成為許多瘋狂足球迷的剋星。接下來幾個月，數百人補捕。主要大城市不再容忍瘋狂足球迷鬥毆。一些俄羅斯足球流氓團體還因此將他們定期舉辦特訓營的地點，改到林間深處。

但在馬賽之後，距離世界盃僅剩不到兩年，即使這樣也不被容忍。林間較量和訓練已成為最高機密。克里姆林宮將希普瑞金的組織踢出俄羅斯足球總會，主管當局也對帶頭滋事的足球流氓展開刑事調查，包括前所未見的對莫斯科火車頭足球隊球迷的口頭辱罵和叫囂採取行動。

這些足球流氓曾愛大言不慚的吹噓，現在承受執法人員的壓力，都不願意發言。有3人匿名表示，他們都接過安全人員的電話和直接威脅。其中1人說，他知道聖彼得堡澤尼特足球隊有數百名支持者在世界盃前被關進監牢。

希普瑞金說：「沒人計畫痛毆外國人。他們知道這樣做保證會進監牢。」

足球俄羅斯莫斯科世足賽

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