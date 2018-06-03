G7財長會議閉幕 未化解美關稅引發對立

2018-06-03 06:28 中央社 惠斯勒2日綜合外電報導



美國親密盟邦的財長今天對川普政府祭出鋼鋁關稅表達強烈不滿，七大工業國集團（G7）財長及央行總裁3天會議於未能化解對立下閉幕，8日在魁北克登場的G7峰會料將激烈爭辯。

華府從本週起對墨西哥、加拿大和歐洲聯盟的鋼鋁產品分別課徵25%和10%關稅，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）未能安撫G7對口官員的挫折感。

加拿大撰寫的概括聲明表示：「各國財長和央行總裁要求美國財政部長傳達他們的一致憂慮和失望。各國財長及央行總裁同意，在（魁北克）查爾瓦克斯（Charlevoix）舉行的領袖高峰會應該繼續這項討論，屆時必須採取決斷行動。」

G7的全部其他6國如今都得支付鋼鋁關稅，課徵鋼鋁關稅主要是為了抑制中國的過度生產。這個議題主宰了在卑詩省惠斯勒（Whistler）召開的G7部長級會議討論議程。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，美國只有幾天時間能避免與盟邦引發貿易戰，這得由美國採取行動，降低因關稅引發的緊張對峙。

勒麥爾於會議結束後發言指出，歐盟已準備好針對美國祭出的新關稅採取反制措施。

G7財長及央行總裁會議被視為貿易紛爭的前奏，而貿易紛爭勢必會主導8日在魁北克登場的為期2天G7高峰會。

梅努欽被視為川普政府中，在貿易問題上較溫和的聲音之一。由於加拿大、墨西哥和歐盟與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）談判時，拒絕接受美方提議的限額，美國決定自6月1日起對它們實施鋼鋁關稅。日本業者則自3月23日起就被課徵鋼鋁關稅。