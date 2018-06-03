特斯拉員工爆料 塗裝廠火災頻傳

2018-06-03 00:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



電動車大廠特斯拉（Tesla）股東會前夕，員工爆料稱塗裝廠近年來曾數度發生大火，影響Model 3生產，自動灑水和空氣濾清系統堵塞，也令他們擔心自身健康受損。

CNBC報導，五名在佛蒙特工廠的員工指稱，2014年以來工廠至少四度發生火災，包括今年4月，使當周Model 3的生產作業停擺好幾班。2016年1月則導致至少停工一天。

這些員工指出，火災的起因是特斯拉面臨產量壓力之際，清潔、保養不當，以及新進人員的訓練不足。兩位現任員工則表示，失火的危險以及空氣品質不佳，令他們對健康產生疑慮。

特斯拉執行長穆斯克在5月法說會時曾表示，影響組裝的風險中，塗裝廠僅次於組裝。公司發言人則稱，4月時發生的火警並不嚴重，對Model 3的產量幾乎沒有影響，並稱過去幾個月已進一步提升塗裝廠的安全和效率，且定期監控空氣品質以保障員工健康，同時也設置了適當的通風和個人防護設備。特斯拉預定5日舉行年度股東大會。

特斯拉是否能成功打入大眾市場，取決於平價車款Model 3的量產效率。穆斯克稱2017年底Model 3產量可達10萬至20萬輛，但實際產量僅2,685輛；此外，特斯拉宣稱今年3月底產量可達每周2,500輛的目標，也未達成。現任員工和消息人士均認為，塗裝廠的問題仍妨礙Model 3的生產。