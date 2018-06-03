OPEC增產效應 油價周跌3%

2018-06-03 00:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



國際油價上周五收跌，主因美國產量增加和石油輸出國組織（OPEC）增產前景，以及美國就業數據優於預期提振美元，打壓以美元計價商品的價格。

美國西德州原油期貨上周五挫跌至4月10日來最低水準，收跌1.23美元或1.85%，報每桶65.81美元，跌破50日移動均線，周線收跌3.1%；同日布侖特原油期貨收跌0.77美元或1%，報每桶76.79美元，但周線收漲0.4%。

經濟日報提供 分享 facebook 美國銀行財富管理資深策略師哈沃斯表示：「油市相對緊縮之際，投資人持續見到俄羅斯和沙烏地阿拉伯可能恢復產量的可能性。我們認為，短期內油價疲軟，反映的事OPEC下季可能放寬減產。」

布侖特原油價格上周獲得支撐，沙烏地阿拉伯官員談話暗示，儘管委內瑞拉和伊朗的產量減少，沙國仍只希望逐步增產，在年底前維持OPEC和其他產油國的減產協議，以限制整體產量。

西德州油價受美國頁岩油產量增加和輸油管瓶頸問題衝擊，與布侖特原油的價差已擴大到每桶11美元，為2015年3月以來最大。彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合大公國的能源部長預定在2日開會，討論OPEC事務；WTRG能源經濟學家威廉斯表示：「這次會談的OPEC成員都還有備用產能。」