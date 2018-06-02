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共同社：防彈性能不足 日取消新型裝甲車研發計畫

2018-06-02 22:33聯合報 記者王麗娟╱即時報導

日本共同社2日引述多名日本防衛省相關人士的話報導，由於防彈板性能未能達到要求標準，防衛省決定取消日本的新型輪式裝甲車研發計畫。新的裝甲車原計畫供日本陸上自衛隊使用，用於離島防衛和海外派遣任務。 防衛裝備廳長官鈴木良之已向防衛大臣小野寺五典報告並獲得同意。

日本陸上自衛隊為對抗中國的軍力增強，正在實施側重南西諸島的部隊改革，新型輪式裝甲車為進攻離島等情況下運送隊員的裝備之一，計畫取消料將對完善陸上自衛隊防衛力量產生影響。防衛省相關人士稱，自衛隊大型裝備研發遇挫的情況極為罕見。

該研發計畫由工程機械巨頭小松公司負責，防衛裝備廳正考慮重新向其他製造商下訂單。小松去年1月向該廳提交了5輛樣品車。該廳檢查車身後發現不同位置的防彈板性能有異且存在防彈板本身厚度不足等問題。據了解，在實彈射擊中，防彈板屢次被射穿。

該廳去年12月稱樣品車有問題，除責成小松改進，並將研發完成時間從2018年度延後至2021年度。最近重新評估後，得出取消計畫較為合適的結論。

新型輪式裝甲車是陸上自衛隊現有「96式輪式裝甲車」的改良型，2014年度開始研發。樣品車為8輪裝甲車，可乘坐11人，全長約8.4公尺，高約2.9公尺，重約20噸。

取自共同社
取自共同社
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