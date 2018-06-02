沙國公主駕敞篷車登Vogue封面 倡議女性開車者卻入獄

2018-06-02 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



《時尚雜誌阿拉伯版》（Vogue Arabia）官方網站 分享 facebook 沙烏地阿拉伯上月才有倡議女性開車的維權人士鋃鐺入獄，《時尚雜誌阿拉伯版》（Vogue Arabia）六月號封面就刊登沙烏地阿拉伯海法公主（Hayfa bint Abdullah al-Saud）坐在紅色敞篷車駕駛座的照片。《時尚雜誌》遭到網友批評麻木不仁，忽視入獄維權者。

英國廣播公司（BBC）報導，沙烏地阿拉伯將在本月24日解除女性開車禁令，但沙國當局上月卻逮捕十餘名維權人士，其中多名女性已倡議解除這項禁令多年。 有推特用戶發文表示：「公主躍上時尚雜誌阿拉伯版封面，慶祝取消女性開車禁令。然而推動准許女性開車的維權人士卻因叛國罪入獄。」

針對批評排山倒海而來，《時尚雜誌阿拉伯版》總編輯阿瑙特（Manuel Arnaut）表示，六月號的雜誌想「強調並讓大眾能討論這個與阿拉伯女性有關的重要議題」，決定讓海法公主登上封面是因為，這能「幫助加強」雜誌想要傳遞的訊息。

阿瑙特聲明提到：「告知深具意義的議題，並且引發正面討論，是我們的首要任務。因此我們決定以這張具有標誌性，且有力量的影像達成我們的目的：讓阿拉伯社會聚焦這個地區的女性。」

有沙國推特用戶抱怨，公主不值得登上封面，尤其是配上標題「驅動力」（driving force），有些網友還將海法公主的臉，改成獄中維權人士的臉。

但也有其他用戶對雜誌封面持正面評價，稱《時尚雜誌阿拉伯版》讓海法公主登上封面「創造了歷史」，並形容海法公主能夠啟發大眾。