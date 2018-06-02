Visa卡歐洲服務當機 商店收銀台大排長龍

2018-06-02 10:33 中央社 倫敦1日綜合外電報導



國際性付款技術公司Visa系統當機，歐洲各地今天出現消費人潮堵塞在收銀台前、提款機前大排長龍的情景。Visa公司表示，正儘速修復當中。

Visa發言人對法新社表示：「我們現正遇上服務中斷的狀況，這在歐洲造成部分Visa交易程序受阻的問題。我們正在調查原因，盡快解決問題。」但他無法說明在歐洲有多少Visa用戶受到影響。

社群網站上開始出現Visa用戶的抱怨，而各家銀行也試著向客戶解釋這個狀況。

匯豐銀行在英國的推特帳號表示：「就我們所了解，斷斷續續還有一些狀況，但服務正在慢慢恢復當中。」

在德國柏林亞歷山大廣場（Alexanderplatz）一處Primark商店裡，消費者要排隊等上20分鐘才能夠付款。店員也不清楚交易為何無法成功。但鄰近的一些商家，交易卻沒有問題。

在英格蘭西北部的曼徹斯特，一家書店的老闆佛伊（Sandra Foy）向天空新聞網（Sky News）表示：「我們是小本經營，任何生意上的損失對我們來說都很大條。問題不知道什麼時候可以解決，這感覺超級令人沮喪。」

英國廣播公司（BBC）貼出一張照片，在倫敦一家超級市場外，一名員工舉著牌子上面寫著「只收現金」。

BBC報導，來自威爾斯南部布立真德（Bridgend）的吉布斯莫瑞（Elle Gibbs-Murray）說，在連接威爾斯與英格蘭的塞文橋（Severn Bridge）上，因為駕駛人無法用信用卡支付通行費，使她在橋上塞車45分鐘。