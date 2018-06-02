指美非法課徵鋼鋁關稅 加向WTO提出申訴

2018-06-02 06:27 中央社 渥太華1日綜合外電報導



加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，回應美國「非法」對加國輸美鋼鋁課徵關稅，已向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

方慧蘭聲明指出：「這些在保護美國國家安全虛假藉口下、單方面課徵關稅的措施，不符美國國際貿易的責任義務和世貿組織規定。」