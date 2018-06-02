經濟利多 美股勁揚

2018-06-02 04:54 中央社 紐約1日綜合外電報導



美股今天勁揚，因美國公布就業數據優於預期，轉移市場對全球恐爆發貿易戰的憂慮之情。

道瓊工業指數終場上漲219.37點，或0.90%，收在24635.21點；標準普爾500指數上漲29.35點，或1.08%，收在2734.62點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲112.215點，或1.51%，收在7554.332點。