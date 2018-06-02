法財長：美課鋼鋁關稅 帶來全球經濟風險

2018-06-02 01:48 中央社 加拿大惠斯勒1日綜合外電報導



法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）指出，美國對金屬課徵懲罰性關稅今天開始生效，此舉將削弱成長力道和縮減工作機會，對全球經濟將帶來危險。

法新社報導，勒麥爾在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）財長會議期間做了上述評論。

勒麥爾告訴記者：「不幸的是，我們被當成G6 + 1對待，美國擺好架勢準備對抗其他成員國，為全球經濟不穩定帶來風險。」