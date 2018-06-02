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香格里拉對話 莫迪：要維持區域和平穩定

2018-06-02 01:43中央社 新加坡1日專電

第17屆香格里拉對話今天登場，印度總理莫迪晚間以印度在印太地區扮演角色發表演說指出，這個區域要維持和平穩定，要形塑共同希望與期望，他贊成法治、國家的連結與穩定。

第17屆香格里拉對話從今天起連續舉行3天會議，集聚亞太國家國防部長、軍事首長與國防專家，討論區域安全事務。

莫迪（Narendra Modi）闡述印度對區域安全局勢看法表示，印度洋運載著90%的印度貿易、能源與資源，也是全球貿易的生命線，由於多元主義、開放與對話是印度文明的價值，這也將引領著印度與世界接軌

他指出，全球秩序基礎已經動搖，目前離和平仍有距離，尤其，恐怖主義與極端主義威脅，沒有國家能夠單獨與之抗衡。如果回到強權競爭時代，這將會讓大家倒退。

莫迪認為，亞洲要建立有規則的秩序基礎，不論國土面積與力量強弱，所有國家都擁護平等，以及航行自由與貿易往來。

他指出，印度與東協國家的關係在過去25年以來，已從對話夥伴提升到戰略夥伴關係。

莫迪指出，各國也展現出智慧與成熟方式處理相關議題，他堅信這個世界將有更好的未來。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），迄今進入第17屆。今年共有來自43個國家的專家學者出席，超過40名部長級代表出席會議。

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