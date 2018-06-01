一視同仁 馬哈地盼打造良好投資環境

2018-06-01 19:38 中央社 吉隆坡1日專電



馬來西亞首相馬哈地今天表示，政府會對所有投資者一視同仁，以打造一個親和良好的經商投資環境。

他今天在記者會上表示，由希望聯盟組成的政府承諾將對國內外投資者一視同仁，無論是來自什麼區域或國家的投資者，新政府都會根據現有法律同等對待，不會出現差別待遇情況。

他解釋，若前任政府制定的合約是好的，新政府將會持續，否則審核後將會修正。

過去一週內，馬哈地表示，由於國債已高達1兆令吉（約新台幣7.49兆元），因此已分別喊停馬星高鐵與捷運第3階段計畫，以節省政府開支。