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一視同仁 馬哈地盼打造良好投資環境

2018-06-01 19:38中央社 吉隆坡1日專電

馬來西亞首相馬哈地今天表示，政府會對所有投資者一視同仁，以打造一個親和良好的經商投資環境。

他今天在記者會上表示，由希望聯盟組成的政府承諾將對國內外投資者一視同仁，無論是來自什麼區域或國家的投資者，新政府都會根據現有法律同等對待，不會出現差別待遇情況。

他解釋，若前任政府制定的合約是好的，新政府將會持續，否則審核後將會修正。

過去一週內，馬哈地表示，由於國債已高達1兆令吉（約新台幣7.49兆元），因此已分別喊停馬星高鐵捷運第3階段計畫，以節省政府開支。

馬來西亞新任首相馬哈地。 路透社
馬來西亞新任首相馬哈地。 路透社
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馬來西亞高鐵捷運
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