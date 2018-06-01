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美開徵鋼鋁稅 歐盟揚言報復

2018-06-01 12:32中央社 布魯塞爾31日專電

美國今天宣布將對歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵關稅，引發歐盟強烈反彈，揚言將採取必要措施並向世界貿易組織（WTO）提出啟動爭端解決，恐將升高貿易戰火。

美國商務部長羅斯今天宣布，將對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵關稅。為期2個月的關稅豁免就此結束，可能引發美國和若干主要盟友之間的貿易戰。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）晚間發表聲明，他表示對美國的決定感到擔憂，歐盟認為美國這些單方面的關稅不合理，並與WTO的規則不一致，「這是保護主義」。

另歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）說「今天對世界貿易來說是糟糕的一天，我們盡一切努力避免這種結果」，她說美國試圖利用貿易限制的威脅作為槓桿，來取得歐盟讓步，這並不是長期夥伴、友邦和盟邦之間的經商方式

馬姆斯壯也表示，歐盟將向WTO提出啟動爭端解決機制，外界關注歐美貿易戰火是否升高。

目前傳出歐盟已鎖定對部分美國貨品課關稅做為報復措施，包括哈雷機車與波本威士忌等代表性美國商品。此外面對美國的「保護主義」，捍衛自由貿易的歐盟因應之道，也包括加快與日本及新加坡簽訂貿易協議，目標是明年底前生效。=

歐盟WTO加拿大
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