分散供應來源 蘋果智慧手機電源IC減少向Dialog下單

2018-06-01 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）表示，大客戶蘋果（Apple）計劃將三款新iPhone中其中一款的電源管理IC供應商由戴樂格獨家供應改為兩家供應商。

這家德國半導體公司發布新聞稿說，這表示蘋果今年會對戴樂格原預期少下單30%。

這利空導致戴樂格昨天在法蘭克福交易股價大跌3.9%，這一年來股價已跌逾一倍，即因市場盛傳蘋果將自行為iPhone開發節能晶片。