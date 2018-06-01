好市多營收旺但毛利率不增反減 盤後股價跌

2018-06-01 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



好市多（Costco）營收維持強勁，但投資人顯然更在意的獲利力卻降低了，也因此盤後股價下挫。

好市多盤後股價一度下跌3.5%，跌抵191.30美元，因財報顯示毛利率不如上年同期，可見營收增加並未替股東帶進更多現金。盤後股價隨後收斂跌幅。好市多今年以來至周四為止股價漲6.5%。

好市多上季毛利率為11.05%，低於去年同期的11.50%。營收達324億美元，超越分析師原估的319億美元。