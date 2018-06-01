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鋼鋁關稅台未獲豁免 駐美代表處：繼續爭取豁免

2018-06-01 06:47聯合報 記者張加╱即時報導

美國商務部長羅斯31日宣布對加拿大、墨西哥、歐盟國家進口的鋼鋁產品加徵關稅，台灣、日本等國則未獲豁免；我駐美代表處對此表示，將與美方諮商繼續爭取豁免。

羅斯31日就修改「232」措施舉行電話記者會，台媒詢問美國需要台灣改善哪些條件，才能獲得豁免；羅斯並未針對問題回答，僅說所有談判最好在會議室舉行，而非在新聞發布室，因此他不會在這種電話記者會談論談判內容。

另一台媒追問，美方要求哪些條件，才能豁免貿易夥伴，如台灣與日本仍不在豁免清單上，是否代表台灣與日本對美國而言造成國安威脅？羅斯表示，國安不僅指軍事方面，在經濟、國家競爭條件方面對美國產業造成傷還，美方就會視為安全受到威脅，這並非指特定貿易夥伴是美國的國安威脅。

羅斯並說，美國未發現特定國家與實體造成安全風險，但美國是全盤考量各方對於整體鋼鋁供應的影響，也考量與產業、國安、國家經濟的關係。

我駐美代表處31日回應，美方暫未將我納入國家豁免，將持續密切注意美國貿易政策走向，將遵照政府指示，與美方諮商繼續爭取豁免。

川普去年簽署備忘錄，要求商務部依「貿易擴張法」第232條，對進口鋼鐵及鋁材展開國家安全調查，羅斯於今年1月向川普遞交調查報告。

川普三月初宣布對進口鋼鐵加徵25%關稅，對進口鋁材加徵10%關稅，措施23日生效，美方在生效前暫時豁免阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓，期限至5月1日。

美方4月30日宣布與南韓達協議，與阿根廷、澳洲、巴西原則上達成協議，加、墨、歐盟成員國則再延長暫時豁免30天。

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