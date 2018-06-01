美鋼鋁關稅引發報復 道瓊指數重挫250點

2018-06-01 06:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四下跌，主因川普鋼鋁關稅豁免期結束，美國將從6月1日起徵收高額關稅，引發部分貿易夥伴對美國採取報復性措施。

道瓊工業指數收跌251.94點或1.02%，至24,415.84點；標普500指數下跌18.74點或0.69%，至2,705.27點；那斯達克指數收跌20.34點或0.27%，至7,442.12點。

美國商務部長羅斯表示，將從1日起對從加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鋁分別徵收25%和10%的關稅。墨西哥已決定對美國農產品和工業產品採取行動，目標直指豬腿、蘋果、葡萄、奶酪還有鋼鐵。加拿大則準備將對價值128億美元的美國出口產品徵收報復性關稅，並在北美自由貿易協定（NAFTA）和世界貿易組織（WTO）的框架下對美國的鋼鋁關稅提出挑戰。

川普3月宣布徵收鋼鋁關稅以來，美國與貿易夥伴間的摩擦已引發金融市場震盪。TD Ameritrade的交易策略部經理Shawn Cruz表示：「不確定性增強，關稅不只影響美中貿易，還有美國與北美和歐元區的關係，原已經不安的投資人對此更為敏感。」

Nucor和美國鋼鐵（United States Steel）等公司的股價上漲，標普1500鋼鐵綜合指數一度走高，但在墨西哥宣布實施報復性措施後回吐漲幅，收跌0.1%。