美國原油產量創新高 紐約油價走低

相關新聞
美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免2018-05-31 22:51
好市多營收旺但毛利率不增反減 盤後股價跌2018-06-01 07:11
鋼鋁關稅台未獲豁免 駐美代表處：繼續爭取豁免2018-06-01 06:47
歐盟擬推新金融工具 催動投資2018-06-01 00:26
德銀事業 降至「問題級」2018-06-01 00:26
航空榮景...可能畫句點2018-06-01 00:26
銀行自營交易 可望鬆綁2018-06-01 00:26
美消費支出增 通膨持穩2018-06-01 00:26
運輸跟不上 美頁岩油出口遇瓶頸2018-06-01 00:26
美元強升 美企獲利拉警報2018-06-01 00:26
日韓經濟展望...不樂觀2018-06-01 00:26
G7財長會 聚焦義國政盪2018-06-01 00:26
CPI衝高 歐QE年底退場機率升2018-06-01 00:26
美鋼鋁稅開徵 歐展開報復2018-06-01 00:26
美元強 美跨國公司財報不妙2018-06-01 00:20
G7會議登場 聚焦危機管理2018-06-01 00:20
美將對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 羅斯：民粹但必要2018-05-31 23:25
珠寶嵌晶片 也走智慧風2018-05-31 23:12
美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免2018-05-31 22:02
美國宣布 對歐盟、加、墨課徵鋼鋁稅2018-05-31 21:46
誰也不退讓！ 全球貿易戰恐開打2018-05-31 19:51
以涉嫌壟斷向對手發公開信 算是不正當競爭嗎？2018-05-31 16:43
東非著衣？盧安達與川普的「二手衣戰爭」2018-05-31 16:12
鋼鋁稅玩真的？ 歐盟揚言報復2018-05-31 13:39
中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣2018-05-31 11:06
陸持續施壓台灣 卜睿哲：美該幫助台灣2018-05-31 09:54
蘋果傳攻超音波感測 生物辨識也可以2018-05-31 09:46
中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反2018-05-31 09:36
駐邁阿密辦事處投書 台灣基於回饋援外2018-05-31 09:34
國際油價反彈 金價上漲；銅價跌幅擴大2018-05-31 08:29
義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅2018-05-31 06:34
鬆綁銀行監管 聯準會邁出第一步2018-05-31 04:21
全球NB出貨將現衰退2018-05-31 00:18
微軟市值贏字母 躍全球三哥2018-05-31 00:18
寶可夢推新作 任天堂利多2018-05-31 00:18
HP上修獲利預測2018-05-31 00:18
星國攻FinTech 鬧人才荒2018-05-31 00:18
日本五領域擴大引進外勞 日語能力只需低門檻2018-05-31 00:18
德國估美鋼鋁稅6月1日生效2018-05-31 00:18
熱門文章
越南女砸42萬整形變正妹 富二代老公仍出軌2018-05-31 10:53
上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破2018-05-31 10:00
哈利梅根拒收結婚禮 總價2.8億元禮品物歸原主2018-05-31 14:04
泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下2018-05-31 12:34
來不及的婚禮！三個月後她收到來自天國的鑽戒2018-05-31 14:42
美國宣布 對歐盟、加、墨課徵鋼鋁稅2018-05-31 21:46
美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免2018-05-31 22:02
影／落雷不斷！他拍到英國天空長出「閃電樹」 震驚眾人2018-05-31 15:24
脫北者：金正恩怕軍方 趁川金會期間搞政變2018-05-31 16:39
全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜2018-05-31 12:13
街友速食店乞食引不滿 警到場買單行善舉2018-05-31 21:47
歐盟不讓步 川普最快周四宣布鋼鋁稅玩真的2018-05-31 08:22
川金會最新時程？白宫發言人：若非6月12日就7月12日2018-05-31 12:04
美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免2018-05-31 22:51
韓航董娘也野蠻被控施暴員工 韓警申請逮捕令2018-05-31 21:46
女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用2018-05-31 08:54
美軍在琉球臨時部署14架F-22 施壓北韓2018-05-31 21:25
美將對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 羅斯：民粹但必要2018-05-31 23:25
美鋼鋁稅開徵 歐展開報復2018-06-01 00:26
中美貿易戰再起 川普挨批失信2018-05-31 19:42
美取消鋼鋁關稅豁免期 歐加墨盟國立馬報復反擊2018-06-01 06:47
垃圾堆翻出聖經 目前發現最古老「馬可福音」出土2018-05-31 18:39
烏克蘭自導自演俄記者命案 外界既欣慰又生氣2018-05-31 10:16
航空榮景...可能畫句點2018-06-01 00:26
川普的減重飲食計畫：魚排取代牛排、漢堡麵包只吃一半2018-05-31 16:54
中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣2018-05-31 11:06
誰也不退讓！ 全球貿易戰恐開打2018-05-31 19:51
美鋼鋁關稅引發報復 道瓊指數重挫250點2018-06-01 06:46
中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反2018-05-31 09:36
金正恩好搶手 俄外長面邀訪俄2018-05-31 18:06
影／想更靠近耶穌 美佈道家勸募16億購買飛機2018-05-31 14:19
種族歧視玩笑風波 川普加入蹚渾水2018-05-31 09:30
白宮：沒說美中貿易戰永久暫停2018-05-31 13:39
美軍太平洋司令部 改名「印太」2018-06-01 00:12
來國家森林健行尋寶 找到「這個」可到華府看耶誕點燈2018-05-31 15:08
梅根馬克爾 名列全英最具影響力女性2018-05-31 22:34
要求赦免嬌森 金卡戴珊會川普求情2018-05-31 18:54
爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的2018-05-31 09:06
影／破俄暗殺陰謀？反普亭記者與烏克蘭合演「詐死記」2018-05-31 14:00
影／英國最荒唐賽事 摔到骨折腦震盪只為了「起司」2018-05-31 17:32
留言