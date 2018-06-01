美國原油產量創新高 紐約油價走低

2018-06-01 06:59 中央社 紐約31日綜合外電報導



美國原油產量達到新高，交易商也聚焦沙烏地阿拉伯和俄羅斯是否會增產，使得油價走低。

彭博（Bloomberg）報導，紐約商品交易所西德州中級原油的7月期貨價格下跌1.17美元，收在每桶67.04美元。

倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格小漲9美分，收在每桶77.59美元。