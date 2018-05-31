親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

經濟解析 / 美國就業固然繁榮，勞動市場問題仍多

2018-05-31 23:18經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國就業報告一直呈現出一種矛盾現象，就是就業人數持續增加，失業率大幅下降，但薪資上升速度卻相當遲緩，勞動參與率也偏低。周五（6月2日）將公布5月份就業報告，情況是否有所改變將是觀察重點。

這種矛盾現象若要明顯轉變，仍需假以時日，而且不會同時轉變；如果公共及民間部門不更加努力，仍將使經濟成長潛力難以充分發揮。

經濟理論與歷史經驗都顯示，當失業率下降時，企業將較難吸引並留住員工，此將推升工資上升，且一般情況下工作條件也將改善，從而促使更多人重返職場，使勞動力增加。

上述推論的前半部沒有問題，與實況相符。過去幾年來美國經濟體系創造就業的能力超強，遠超過其他國家，因而持續壓低失業率；4月失業率降到3.9%，為歷史低點。職缺指標也顯示可用勞動力減少，更多企業必須大力爭取勞工。

但勞工需求增加迄今尚未帶動工資明顯改善，4月時薪年升率為2.6%，相對遲緩。勞動參與率僅62.8%，就業／人口比率也只有60.3%。

經濟學者尚未找到明確且具有說服力的理由，來解釋薪資為何上升緩慢。金融海嘯結束之初，學者將此歸因於景氣循環性因素，因為衰退剛結束後總需求依然不足；最近學者已經改變看法，更加重視科技進步、產業趨勢轉變、人力資源短缺，以及雇主的風險意識仍高等因素。

5月就業報告有可能顯示工資加速上升，及勞動參與率回升。果真如此，不僅能提昇家庭所得，也能使產能擴張，對需求及供給面都有利，也有助於抑制所得、財富與機會差距擴大，使經濟成長更具包容性。

但即使如此，如果公共及民間部門不多做努力，好景也將不常。科技替代、技術落伍、人口老化及職場性質改變等長期因素，仍可能使勞動參與率難以明顯改善；正因為如此，企業界與政府單位更應協助勞工針對這些結構性的現實進行調適。

目前美國政府多聚焦於財政與貨幣政策，較不重視結構性與供給面的調整。教育改革一直被認為是維持經濟加速、更具包容性成長的必要條件，基礎設施現代化及移民改革也能助一臂之力，但政府迄未多做努力。

要在這些方面有所成效，設計固然重要，更重要的是政治人物大力推動改革。政府愈拖延改革，企業便須付出更多來培訓勞工，尤其是對一些邊緣性的民眾。

5月就業報告可能仍與最近的趨勢相同，例如報業增加，失業率續低，工資溫和上升等；勞動參與率要想大幅上升，卻相當困難。此一問題拖得愈久 ，美國經濟將愈難以達成包容性、中期性的繁榮。

失業薪資職場
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

美國宣布 對歐盟、加、墨課徵鋼鋁稅

2018-05-31 21:46

以涉嫌壟斷向對手發公開信 算是不正當競爭嗎？

2018-05-31 16:43

義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅

2018-05-31 06:34

OECD：全球貿易緊張升溫

2018-05-31 00:04

義國政盪 美歐升息預期降低

2018-05-31 00:25

義大利組閣現轉機？ 米蘭股市回穩

2018-05-31 00:01

日本五領域擴大引進外勞 日語能力只需低門檻

2018-05-31 00:18

東非著衣？盧安達與川普的「二手衣戰爭」

2018-05-31 16:12

卡車司機罷工落幕 巴西石油工人跟進

2018-05-31 00:29

印度銀行員大罷工 號稱百萬人上街

2018-05-31 00:08

重啟全球最長航線 新航10月起直飛紐約

2018-05-30 21:37

美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免

2018-05-31 22:51

誰也不退讓！ 全球貿易戰恐開打

2018-05-31 19:51

鋼鋁稅玩真的？ 歐盟揚言報復

2018-05-31 13:39

中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣

2018-05-31 11:06

陸持續施壓台灣 卜睿哲：美該幫助台灣

2018-05-31 09:54

蘋果傳攻超音波感測 生物辨識也可以

2018-05-31 09:46

中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反

2018-05-31 09:36

駐邁阿密辦事處投書 台灣基於回饋援外

2018-05-31 09:34

國際油價反彈 金價上漲；銅價跌幅擴大

2018-05-31 08:29

鬆綁銀行監管 聯準會邁出第一步

2018-05-31 04:21

全球NB出貨將現衰退

2018-05-31 00:18

微軟市值贏字母 躍全球三哥

2018-05-31 00:18

寶可夢推新作 任天堂利多

2018-05-31 00:18

HP上修獲利預測

2018-05-31 00:18

星國攻FinTech 鬧人才荒

2018-05-31 00:18

德國估美鋼鋁稅6月1日生效

2018-05-31 00:18

義發債順利 歐洲股匯反彈

2018-05-31 00:17

經濟數據好壞參半 美股開盤反彈

2018-05-31 00:11

美元走強 重創阿根廷、土耳其

2018-05-31 00:10

兩印領袖會面 強化印太戰略合作

2018-05-30 23:35

減少海洋垃圾 擬禁用十項塑膠製品

2018-05-30 01:40

德政策相挺 生育率攀高

2018-05-30 00:27

巴西罷工 衝擊全球商品市場

2018-05-30 00:27

工作年齡人口緩增 將拖累全球經濟

2018-05-30 00:27

全球經濟產出下滑 專家獻策促女性、長者就業

2018-05-30 00:27

美石油出口亞洲 將破紀錄

2018-05-30 00:27

南韓砸87億美元 強攻13產業

2018-05-30 00:27

川普制裁伊朗 印度不甩

2018-05-30 00:23
看更多

熱門文章

越南女砸42萬整形變正妹 富二代老公仍出軌

2018-05-31 10:53

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

哈利梅根拒收結婚禮 總價2.8億元禮品物歸原主

2018-05-31 14:04

泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34

金正恩望海落淚…替廢核打預防針？

2018-05-31 00:06

來不及的婚禮！三個月後她收到來自天國的鑽戒

2018-05-31 14:42

貿易戰再起？ 美劍指「中國製造2025」

2018-05-31 00:08

美國宣布 對歐盟、加、墨課徵鋼鋁稅

2018-05-31 21:46

義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅

2018-05-31 06:34

影／落雷不斷！他拍到英國天空長出「閃電樹」 震驚眾人

2018-05-31 15:24

脫北者：金正恩怕軍方 趁川金會期間搞政變

2018-05-31 16:39

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

2018-05-31 12:13

日本五領域擴大引進外勞 日語能力只需低門檻

2018-05-31 00:18

董雲裳任亞太助卿有變數？傳龐培歐將撤回提名

2018-05-31 06:30

烏克蘭捏造俄記者遭槍殺新聞 好逮捕想暗殺者

2018-05-31 00:28

歐盟不讓步 川普最快周四宣布鋼鋁稅玩真的

2018-05-31 08:22

川金會最新時程？白宫發言人：若非6月12日就7月12日

2018-05-31 12:04

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

記憶晶片需求一個示警 讓美光股價一度崩落6%

2018-05-31 07:53

義國政盪 美歐升息預期降低

2018-05-31 00:25

抗陸？印度拉攏印尼 建戰略軍港

2018-05-31 00:16

街友速食店乞食引不滿 警到場買單行善舉

2018-05-31 21:47

義大利組閣現轉機？ 米蘭股市回穩

2018-05-31 00:01

OPEC未釀增產及美元下滑 油價反彈

2018-05-31 06:22

美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免

2018-05-31 22:51

烏克蘭自導自演俄記者命案 外界既欣慰又生氣

2018-05-31 10:16

卡車司機罷工落幕 巴西石油工人跟進

2018-05-31 00:29

美軍在琉球臨時部署14架F-22 施壓北韓

2018-05-31 21:25

美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

2018-05-31 22:02

新聞觀察／川普關稅懲罰 成羅斯談判籌碼

2018-05-30 23:55

韓航董娘也野蠻被控施暴員工 韓警申請逮捕令

2018-05-31 21:46

中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣

2018-05-31 11:06

中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反

2018-05-31 09:36

政治僵局難解 義大利恐最快7月底重選

2018-05-31 04:02

經濟數據好壞參半 美股開盤反彈

2018-05-31 00:11

種族歧視玩笑風波 川普加入蹚渾水

2018-05-31 09:30

OECD：全球貿易緊張升溫

2018-05-31 00:04

德國1列車發生持刀砍人事件 1死2傷

2018-05-31 06:21

義大利動盪露解決曙光 美股翻紅

2018-05-31 05:53

鬆綁銀行監管 聯準會邁出第一步

2018-05-31 04:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top