經濟解析 / 美國就業固然繁榮，勞動市場問題仍多

2018-05-31 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國就業報告一直呈現出一種矛盾現象，就是就業人數持續增加，失業率大幅下降，但薪資上升速度卻相當遲緩，勞動參與率也偏低。周五（6月2日）將公布5月份就業報告，情況是否有所改變將是觀察重點。

這種矛盾現象若要明顯轉變，仍需假以時日，而且不會同時轉變；如果公共及民間部門不更加努力，仍將使經濟成長潛力難以充分發揮。

經濟理論與歷史經驗都顯示，當失業率下降時，企業將較難吸引並留住員工，此將推升工資上升，且一般情況下工作條件也將改善，從而促使更多人重返職場，使勞動力增加。

上述推論的前半部沒有問題，與實況相符。過去幾年來美國經濟體系創造就業的能力超強，遠超過其他國家，因而持續壓低失業率；4月失業率降到3.9%，為歷史低點。職缺指標也顯示可用勞動力減少，更多企業必須大力爭取勞工。

但勞工需求增加迄今尚未帶動工資明顯改善，4月時薪年升率為2.6%，相對遲緩。勞動參與率僅62.8%，就業／人口比率也只有60.3%。

經濟學者尚未找到明確且具有說服力的理由，來解釋薪資為何上升緩慢。金融海嘯結束之初，學者將此歸因於景氣循環性因素，因為衰退剛結束後總需求依然不足；最近學者已經改變看法，更加重視科技進步、產業趨勢轉變、人力資源短缺，以及雇主的風險意識仍高等因素。

5月就業報告有可能顯示工資加速上升，及勞動參與率回升。果真如此，不僅能提昇家庭所得，也能使產能擴張，對需求及供給面都有利，也有助於抑制所得、財富與機會差距擴大，使經濟成長更具包容性。

但即使如此，如果公共及民間部門不多做努力，好景也將不常。科技替代、技術落伍、人口老化及職場性質改變等長期因素，仍可能使勞動參與率難以明顯改善；正因為如此，企業界與政府單位更應協助勞工針對這些結構性的現實進行調適。

目前美國政府多聚焦於財政與貨幣政策，較不重視結構性與供給面的調整。教育改革一直被認為是維持經濟加速、更具包容性成長的必要條件，基礎設施現代化及移民改革也能助一臂之力，但政府迄未多做努力。

要在這些方面有所成效，設計固然重要，更重要的是政治人物大力推動改革。政府愈拖延改革，企業便須付出更多來培訓勞工，尤其是對一些邊緣性的民眾。

5月就業報告可能仍與最近的趨勢相同，例如報業增加，失業率續低，工資溫和上升等；勞動參與率要想大幅上升，卻相當困難。此一問題拖得愈久 ，美國經濟將愈難以達成包容性、中期性的繁榮。