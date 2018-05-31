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中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣

2018-05-31 11:06中央社 華盛頓30日專電

台灣國際空間持續受到中國打壓，美國學者韋傑理認為，國際應該以新角度重新看待台灣，...
台灣國際空間持續受到中國打壓，美國學者韋傑理認為，國際應該以新角度重新看待台灣，致力於與台灣雙邊關係正常化，支持台灣成為國際大家庭的一份子。聯合報系資料照
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台灣國際空間持續受到中國打壓，美國學者韋傑理認為，國際應該以新角度重新看待台灣，致力於與台灣雙邊關係正常化，支持台灣成為國際大家庭的一份子。

多明尼加與布吉納法索在一個月內相繼與中華民國斷交，中國也持續在世界衛生組（WHO）、國際航空運輸協會（IATA）等國際組織施壓，企圖在國際孤立台灣。

面對中國打壓，台灣公報（Taiwan Communique）總編輯韋傑理（Gerrit van der Wees）今天在華府智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）一場討論台灣國際空間的研討會上表示，總統蔡英文正積極找出新方向。

他指出，蔡總統上任後，擔憂過度傾中帶來的風險，一方面積極與現有邦交國維持官方關係，另方面也與美、歐、日、南韓等國深化實質往來，與此同時，也推動新南向政策，強化與東南亞、印度等國關係。

韋傑理認為，在台灣努力擴大自身的國際空間之際，國際也應當以新角度重新看待台灣，讓台灣走出政治孤立，致力於與台灣雙邊關係正常化，並支持台灣成為國際大家庭的一份子。

威爾遜國際學者中心中美關係研究所的研究員吳慧楓也以自身研究經驗指出，台灣因為不是國際組織成員，許多國際統計數據中找不到台灣相關資料，讓研究缺少一塊，也讓國際少了了解台灣的管道。

2049計劃協會研究員易思安（Ian Easton）則指出，中國軍方頻頻透過軍演、軍機繞台、媒體宣傳等方式威脅台海安全，美國對台軍售應正常化，提供台灣國防自我防衛能力。

易思安也認為，美國應當派遣高階官員參加即將在12日在台北開幕的美國在台協會（AIT）辦公室落成典禮，特別是在台灣旅行法已經通過生效後，可以此展現美台友好關係。（編輯：屈享平）

台灣旅行法新南向政策
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