中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反

2018-05-31 09:36 中央社 華盛頓30日專電



前美國在台協會主席卜睿哲（圖）表示，中國從壓縮台灣的國際空間，到強迫外國航空業更改對台灣的表述，這些會「適得其反」，對中國想在台灣議題上達成的目標毫無幫助。聯合報系資料照 分享 facebook

前美國在台協會主席卜睿哲今天說，中國從壓縮台灣的國際空間，到強迫外國航空業更改對台灣的表述，這些會「適得其反」，對中國想在台灣議題上達成的目標毫無幫助。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）下午舉行「回顧總統蔡英文執政兩年」研討會，除台灣的內政問題，美國學者對台灣面臨的外交挑戰、美台關係及兩岸關係也多有著墨，卜睿哲（Richard Bush）談到包括中國對台灣國際空間的壓縮、多國航空公司遭施壓更改台灣為「中國．台灣」，以符合北京要求，他認為，美國政府部門可以做得更多。

首先，他指出，美國不論是總統川普、國務卿蓬佩奧或資深官員，都應在和中方相應層級官員面對面時，清楚表明美國態度，也就是美國和台灣都沒有試圖要改變台海現狀，是中國改變現狀，對中國想進一步在台灣議題上達成的目標「毫無幫助」。

另外，他呼籲，中國近來行為如此惡劣，美國在台協會（AIT）台北辦事處即將於12日舉辦新址落成典禮，川普政府應派部長級官員赴台，AIT新大樓落成啟用是美台關係的里程碑，過去也有美國部長級官員訪問台灣，這有前例可循。

卜睿哲也很關心台灣的經濟發展，他認為，台灣對美國及美國的利益非常重要，美國在與台灣貿易談判時，應有不同方式，美國和台灣應首先啟動「雙邊投資協議」（BIA）的協商，這符合美台雙方利益，而因為美豬與美牛的市場准入問題讓談判拖延，在他看來「這不合理」。

同場參與論壇的前國務院負責亞太經濟合作會議（APEC）的資深官員王曉岷（Robert Wang）則說，蔡總統進行很多改革，包括年金改革與勞基法修正，都和台灣的經濟發展有關，然而，相關改革效應無法在短時間內顯現，但他更憂心的是台灣在產業轉型及吸引人才與外國投資上，面臨的挑戰是來自台灣自己。

他指出，儘管台灣失業率不高，但勞動力薪資也偏低，這也代表台灣的主要經濟發展模式必須要改革，產業不轉型升級走向高附加價值的創新模式發展，台灣的低薪情況就不會改善。

王曉岷指出，台灣包括各種經商相關法規還有很大的鬆綁空間，才能吸引外國人才與投資進入台灣，他還提醒，台灣要深思自身的人才外流情況，這包括要如何創造條件與中國競爭、吸引人才根留台灣。

關於美國今年取消邀請中國解放軍參與環太平洋軍演（RIMPAC）後，是否該邀請台灣參加，卜睿哲則說，在安全合作上，最重要的是持續深化美台雙方軍事關係。美台人員其實互動頻繁，儘管很多雙方間的軍事交流與合作從未曝光，「但這其實是好事」，這樣低調的往來，才能確實強化台灣的軍力。