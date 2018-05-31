義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅

2018-05-31 06:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市反匰彈，標普500指數和道瓊工業指數都創下5月4日來最大張幅，投資人認為市場對義大利政治亂局的反應過度，油價上漲也推升能源股。

美國10年期公債殖利率升破2.84%，帶動金融股反彈。能源股也走高，受WTI油價升破68美元提振。

標普500指數上漲1.3%，報2724.01點；道瓊工業平均指數漲306.33點，1.3%，報24667.78點，那斯達克綜合指數上漲0.9%，報7462.454點。

美股反攻，因為義大利5星運動黨再度嘗試和聯盟黨共組聯合政府，但勸退「疑歐派」財長人選薩沃納。另外，義大利順利發行新公債，義大利10年期公債殖利率一度下跌32個基點。

「義大利組閣失敗，投資者緊張不安，也許反應有點過度，」GW&K Investment Management投資組合經理Aaron Clark說：「今天市場有所反彈，還沒有完全逆轉，仍然有一些隱憂揮之不去。」

Edward Jones 策略師 Kate Warne說：「義大利脫歐的風險很低，這是市場波動之源，但不是金融市場真正憂心之處。 」