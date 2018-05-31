義大利動盪露解決曙光 美股翻紅

2018-05-31 05:53 中央社 紐約30日綜合外電報導



義大利政治動盪透露出解決跡象，加上油價攀升帶動能源類股，美國股市今天翻紅，道瓊與標準普爾都創下5月4日以來的單日最大漲幅。

路透社報導，道瓊工業指數漲306.33點，或1.26%，來到24667.78點。

標準普爾500指數漲34.15點或1.27%，來到2724.01點；那斯達克指數漲65.86點或0.89%，來到7462.45點。