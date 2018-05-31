親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

擺脫義大利政情動盪賣壓 歐股反彈

2018-05-31 02:38中央社 倫敦30日綜合外電報導

義大利政情動盪昨天引發大幅拋售並衝擊歐洲股市，所幸今天歐股走出賣壓止跌回升。

法新社報導，連2天重挫的米蘭股市FTSE MIB上漲2.0%，報21797.82點。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）漲0.7%，收在7689.57點。

巴黎股市CAC 40指數微跌0.2%，收在5427.35點。

法蘭克福股市DAX 30指數漲0.9%，收在12783.76點。

義大利法蘭克福巴黎
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

重啟全球最長航線 新航10月起直飛紐約

2018-05-30 21:37

卡車司機罷工落幕 巴西石油工人跟進

2018-05-31 00:29

義國政盪 美歐升息預期降低

2018-05-31 00:25

OECD：全球貿易緊張升溫

2018-05-31 00:04

日本五大領域 擴大引進外勞

2018-05-31 00:18

義大利組閣現轉機？ 米蘭股市回穩

2018-05-31 00:01

全球NB出貨將現衰退

2018-05-31 00:18

微軟市值贏字母 躍全球三哥

2018-05-31 00:18

寶可夢推新作 任天堂利多

2018-05-31 00:18

HP上修獲利預測

2018-05-31 00:18

星國攻FinTech 鬧人才荒

2018-05-31 00:18

德國估美鋼鋁稅6月1日生效

2018-05-31 00:18

義發債順利 歐洲股匯反彈

2018-05-31 00:17

經濟數據好壞參半 美股開盤反彈

2018-05-31 00:11

美元走強 重創阿根廷、土耳其

2018-05-31 00:10

兩印領袖會面 強化印太戰略合作

2018-05-30 23:35

幫腔川普貿易戰？IMF：陸應更加開放　緩解貿易緊張

2018-05-30 17:20

書摘／一位美國企業家 日本經濟起飛最大推手

2018-05-30 15:58

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

臉書收購企業有壟斷疑慮 營運長：新市場無妨

2018-05-30 15:25

日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

2018-05-30 14:07

瀕臨倒債 義央行：國家可能損失無法挽救「信用資產」

2018-05-30 14:01

美元走強外資抽腿 重創新興經濟體

2018-05-30 13:25

南韓現代汽車砸117億在阿拉巴馬州建新廠

2018-05-30 12:37

哈雷受惠減稅 照樣關廠裁員

2018-05-30 12:36

義大利傳7月重新大選，歐元區下一波政治爆彈？

2018-05-30 12:10

看好兩韓統一？南韓投資基金爭相推出「統一基金」

2018-05-30 10:55

特斯拉再傳自駕模式車禍 這次撞上路邊警車

2018-05-30 10:46

義大利政治危機隱憂 日股開低

2018-05-30 08:52

美財政部： 義大利最好留在歐元區

2018-05-30 08:52

義政局動盪 美：義應留歐元區解決危機

2018-05-30 08:51

拜耳併孟山都獲美批准 全球農化產業三巨頭成形

2018-05-30 08:42

筆電、PC需求強勁 惠普Q2財報優於預期

2018-05-30 08:18

增產前景打壓油價 金價因義大利政治危機上揚

2018-05-30 07:39

台股ADR漲跌互見 日月光跌3%

2018-05-30 07:14

義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點

2018-05-30 07:07

減少海洋垃圾 擬禁用十項塑膠製品

2018-05-30 01:40

德政策相挺 生育率攀高

2018-05-30 00:27

巴西罷工 衝擊全球商品市場

2018-05-30 00:27
看更多

熱門文章

竟然只是小六學生！175公分的她被讚「超正極品」

2018-05-30 11:30

北韓官媒朝中社突然報導台灣原因是...

2018-05-30 16:59

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

義大利政局混亂 道瓊收盤重挫近400點

2018-05-30 04:44

義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點

2018-05-30 07:07

美國大叔幫淋雨站崗小兵撐傘 照片感動網友

2018-05-30 10:39

貿易戰休兵一個多禮拜後又突徵陸關稅 川普為何變臉？

2018-05-30 23:01

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

美中貿易交鋒 川普說好話其他部門下重手

2018-05-30 03:44

特斯拉再傳自駕模式車禍 這次撞上路邊警車

2018-05-30 10:46

導盲犬伴主人搭機途中分娩 機場喜迎8隻小拉拉

2018-05-30 09:41

全球最大航空謎團4年無解 馬航搜尋驚傳陰謀暗殺

2018-05-30 11:00

影／美突宣布將祭301關稅清單 陸批出爾反爾

2018-05-30 13:37

反普亭記者在烏克蘭遭暗殺竟死而復活的原因是...

2018-05-30 23:06

美防長馬提斯：美軍艦將在南海繼續與中國對抗

2018-05-30 09:17

批評普亭的俄國記者 逃到烏克蘭仍難逃被暗殺命運

2018-05-30 09:02

混血亞裔 追蹤18年變啥樣

2018-05-30 14:37

日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

2018-05-30 14:07

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

白宮發言人：白宮準備好在6月12日舉行川金會

2018-05-30 06:47

白宮擬加徵關稅 美學者：中國恐取消羅斯磋商行

2018-05-30 12:16

少女左眼長腫瘤大如網球 只能「披頭散髮」遮臉

2018-05-30 10:41

「耶穌傳教也會搭飛機」 美佈道家募16億買私人飛機

2018-05-30 13:06

影／幾勞亞火山熔岩如河流 數分鐘內吞噬民宅

2018-05-30 18:01

拜耳併孟山都獲美批准 全球農化產業三巨頭成形

2018-05-30 08:42

影／割喉女警手段兇殘 比利時恐嫌與警對轟身亡

2018-05-30 14:25

金正男遇刺身亡 台專家：可能命喪雙劑型VX

2018-05-30 23:10

性醜聞纏身 密州反腐州長閃辭

2018-05-30 16:58

美朝有突破 白宮貿易問題對中變臉 過河拆橋?

2018-05-30 13:47

美股道瓊早盤漲175點 義大利政局衍生跌勢已緩解

2018-05-30 22:16

自駕模式出包？ 特斯拉衝撞警車

2018-05-30 11:12

台股ADR漲跌互見 日月光跌3%

2018-05-30 07:14

世界大學排名 UCLA第15

2018-05-30 13:37

英俄交惡被拖累 英超切爾西老闆入籍以國成首富

2018-05-30 15:24

男子疑似預謀恐攻被捕 「武器」是...改裝電蚊拍

2018-05-30 14:01

澳客批旅遊服務品質差 越南政府致歉

2018-05-30 11:31

北韓去核可能要15年！四度訪北韓的美核武專家提路線圖

2018-05-30 11:43

美對中持續施壓 川普反覆 貿易談判弱點

2018-05-30 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top