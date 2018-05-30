經濟解析／迷你金融動盪接二連三，投資人應減碼待變

2018-05-30 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



2018年還未過半，已經先後出現「迷你型」的網路泡沫破滅、新興市場危機與歐債危機；規模雖相對較小，但足以令投資人難以安眠。

風險性投資人當前面對的問題是究竟應該「逢跌即買」？還是將這波大多頭的獲利先了結一部分？

摩根大通資產管理公司策略家史崔維茲表示，「我們認為這些迷你型的危機一再出現，的確會傷害投資人信心。這些事件的規模雖小，但卻接二連三，投資人根本來不及消化。市場需要一段時來沉澱，重新站穩腳跟」。

今年市場動盪所處的背景環境，是美國聯準會（Fed）繼續升息，並逐漸加速縮減資產負債表規模，為公債殖利率造成上升壓力，並促使投資人重新評估各種資產的價值。近日義大利引發的市場動盪雖會使市場思考Fed未來的升息動向，但仍確信6月13日Fed將會再升息1碼。

有利的條件是儘管今年風波不斷，但幸好美國與中國的銀行體系仍然穩健。過去幾年中國經濟成長大致穩定，市場一般並不預期人民幣會走貶；美國各大銀行不僅良好，而且資本實力也遠比10年前雄厚得多。

但這並不能使空頭噤聲。「金融巨鱷」索羅斯29日便警告，美元急升加上資金逃離新興市場，可能引發另一次「重大」金融危機，歐盟的威脅也迫在眉睫。但索羅斯2011年時也稱宣稱全球面臨危機，結果並未成真。

交銀國際控股策略長洪灝表示，基於義大利相關的不確定性未解，加上各國央行將實施貨幣政策「正常化」，因此投資人減碼待變應屬合理；至於是否即將發生重大危機，現在仍言之過早；「在這種環境下，我建議投資人降低風險」。