兩印領袖會面 強化印太戰略合作

2018-05-30 23:35 中央社 新德里30日專電



印度總理莫迪(左)與印尼總統佐科威在雅加達會晤。 路透社 分享 facebook

印度總理莫迪今天與印尼總統佐科威在雅加達會晤，雙方簽署15項合作協定，承諾強化軍事與海上合作，印度將投資發展印尼的沙璜深水港。

莫迪（Narendra Modi）與佐科威（Joko Widodo）會談後，雙方簽署包括國防、海事、貿易與投資等15項合作協定。

為對抗中國擴張在印太的軍事和政經影響力，莫迪提出「東進」（Act East）政策，強化與東南亞國家合作，訪問印尼、馬來西亞和新加坡，是東進政策強化與東協（ASEAN）國家合作的一部份。

根據印度外交部的兩印聯合聲明，莫迪在雅加達與佐科威會面討論印太共同願景，雙方為促進印太地區和平穩定，帶來強勁經濟成長與繁榮，希望加強海上合作，並重申維護海上航行與飛越自由，盼強化以東協領導機制為基礎印太現有安全架構。

印度媒體報導，莫迪強調，訪問印尼旨在加強雙邊關係，兩國在印太地區都據地緣戰略位置，雙方在會談時已考慮這點，對印太地區的發展達成共識。

他指出，印度的東進政策及「所有區域國家安全與成長」（SAGAR）願景，符合佐科威的「海洋支柱」（Maritime Fulcrum）策略。

佐科威在會後記者會表示，印度是戰略國防夥伴，雙方將繼續推動發展基礎設施的合作，包括在沙璜（Sabang）和安達曼與尼古巴群島（Andaman andNicobar Islands）合作。

雙方簽署的15項合作協定中，最令人關注的是印度投資印尼沙璜，興建深水港和自由貿易區。分析家認為，沙璜港與印度的安達曼群島扼守麻六甲海峽進出印度洋要道，可望成為印度和印尼海軍在印度洋監控中國船艦進出的戰略據點。

雙方簽署的15項協定中，還包括強化國防、探索與利用太空、科學技術、公務員培訓、政府與智庫對話及互動、衛生與鐵路等合作。

莫迪和佐科威也同意每年舉行領袖峰會，包括在多邊會議期間會晤。

經濟方面，雙方同意開放經濟，希望兩印今年能達成全面經濟夥伴關係。莫迪表示，雙方將加倍努力，讓雙邊貿易額至2025年，達到500億美元。

結束印尼行程後，莫迪將訪馬來西亞，與新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）會面，還將到新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。