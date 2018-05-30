親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

兩印領袖會面 強化印太戰略合作

2018-05-30 23:35中央社 新德里30日專電

印度總理莫迪(左)與印尼總統佐科威在雅加達會晤。 路透社
印度總理莫迪(左)與印尼總統佐科威在雅加達會晤。 路透社
分享

印度總理莫迪今天與印尼總統佐科威在雅加達會晤，雙方簽署15項合作協定，承諾強化軍事與海上合作，印度將投資發展印尼的沙璜深水港。

莫迪（Narendra Modi）與佐科威（Joko Widodo）會談後，雙方簽署包括國防、海事、貿易與投資等15項合作協定。

為對抗中國擴張在印太的軍事和政經影響力，莫迪提出「東進」（Act East）政策，強化與東南亞國家合作，訪問印尼、馬來西亞和新加坡，是東進政策強化與東協（ASEAN）國家合作的一部份。

根據印度外交部的兩印聯合聲明，莫迪在雅加達與佐科威會面討論印太共同願景，雙方為促進印太地區和平穩定，帶來強勁經濟成長與繁榮，希望加強海上合作，並重申維護海上航行與飛越自由，盼強化以東協領導機制為基礎印太現有安全架構。

印度媒體報導，莫迪強調，訪問印尼旨在加強雙邊關係，兩國在印太地區都據地緣戰略位置，雙方在會談時已考慮這點，對印太地區的發展達成共識。

他指出，印度的東進政策及「所有區域國家安全與成長」（SAGAR）願景，符合佐科威的「海洋支柱」（Maritime Fulcrum）策略。

佐科威在會後記者會表示，印度是戰略國防夥伴，雙方將繼續推動發展基礎設施的合作，包括在沙璜（Sabang）和安達曼與尼古巴群島（Andaman andNicobar Islands）合作。

雙方簽署的15項合作協定中，最令人關注的是印度投資印尼沙璜，興建深水港和自由貿易區。分析家認為，沙璜港與印度的安達曼群島扼守麻六甲海峽進出印度洋要道，可望成為印度和印尼海軍在印度洋監控中國船艦進出的戰略據點。

雙方簽署的15項協定中，還包括強化國防、探索與利用太空、科學技術、公務員培訓、政府與智庫對話及互動、衛生與鐵路等合作。

莫迪和佐科威也同意每年舉行領袖峰會，包括在多邊會議期間會晤。

經濟方面，雙方同意開放經濟，希望兩印今年能達成全面經濟夥伴關係。莫迪表示，雙方將加倍努力，讓雙邊貿易額至2025年，達到500億美元。

結束印尼行程後，莫迪將訪馬來西亞，與新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）會面，還將到新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。

印度印尼馬來西亞
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

印度銀行員大罷工 號稱百萬人上街

2018-05-31 00:08

重啟全球最長航線 新航10月起直飛紐約

2018-05-30 21:37

卡車司機罷工落幕 巴西石油工人跟進

2018-05-31 00:29

經濟數據好壞參半 美股開盤反彈

2018-05-31 00:11

幫腔川普貿易戰？IMF：陸應更加開放　緩解貿易緊張

2018-05-30 17:20

書摘／一位美國企業家 日本經濟起飛最大推手

2018-05-30 15:58

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

臉書收購企業有壟斷疑慮 營運長：新市場無妨

2018-05-30 15:25

日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

2018-05-30 14:07

瀕臨倒債 義央行：國家可能損失無法挽救「信用資產」

2018-05-30 14:01

美元走強外資抽腿 重創新興經濟體

2018-05-30 13:25

南韓現代汽車砸117億在阿拉巴馬州建新廠

2018-05-30 12:37

哈雷受惠減稅 照樣關廠裁員

2018-05-30 12:36

義大利傳7月重新大選，歐元區下一波政治爆彈？

2018-05-30 12:10

看好兩韓統一？南韓投資基金爭相推出「統一基金」

2018-05-30 10:55

特斯拉再傳自駕模式車禍 這次撞上路邊警車

2018-05-30 10:46

義大利政治危機隱憂 日股開低

2018-05-30 08:52

美財政部： 義大利最好留在歐元區

2018-05-30 08:52

義政局動盪 美：義應留歐元區解決危機

2018-05-30 08:51

拜耳併孟山都獲美批准 全球農化產業三巨頭成形

2018-05-30 08:42

筆電、PC需求強勁 惠普Q2財報優於預期

2018-05-30 08:18

增產前景打壓油價 金價因義大利政治危機上揚

2018-05-30 07:39

台股ADR漲跌互見 日月光跌3%

2018-05-30 07:14

義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點

2018-05-30 07:07

減少海洋垃圾 擬禁用十項塑膠製品

2018-05-30 01:40

德政策相挺 生育率攀高

2018-05-30 00:27

巴西罷工 衝擊全球商品市場

2018-05-30 00:27

工作年齡人口緩增 將拖累全球經濟

2018-05-30 00:27

全球經濟產出下滑 專家獻策促女性、長者就業

2018-05-30 00:27

義公債殖利率飆 財政堪憂

2018-05-30 00:27

美石油出口亞洲 將破紀錄

2018-05-30 00:27

歐元區政盪升高 股匯重摔

2018-05-30 00:27

南韓砸87億美元 強攻13產業

2018-05-30 00:27

川普制裁伊朗 印度不甩

2018-05-30 00:23

索羅斯：新一波金融危機醞釀中

2018-05-30 00:06

義大利、西班牙「政」盪 全球市場陷恐慌

2018-05-30 00:06

巴布亞紐幾內亞 全國禁臉書一個月

2018-05-29 22:52

美對陸500億美元懲罰關稅 白宮：6月中公布清單

2018-05-29 21:11

巴西再傳罷工 石油工會跟進

2018-05-29 00:22
看更多

熱門文章

竟然只是小六學生！175公分的她被讚「超正極品」

2018-05-30 11:30

北韓官媒朝中社突然報導台灣原因是...

2018-05-30 16:59

義大利政局混亂 道瓊收盤重挫近400點

2018-05-30 04:44

義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點

2018-05-30 07:07

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

美國大叔幫淋雨站崗小兵撐傘 照片感動網友

2018-05-30 10:39

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

美中貿易交鋒 川普說好話其他部門下重手

2018-05-30 03:44

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

導盲犬伴主人搭機途中分娩 機場喜迎8隻小拉拉

2018-05-30 09:41

特斯拉再傳自駕模式車禍 這次撞上路邊警車

2018-05-30 10:46

美對陸祭懲罰關稅 陸商務部：出乎意料 但也在意料中

2018-05-30 01:28

全球最大航空謎團4年無解 馬航搜尋驚傳陰謀暗殺

2018-05-30 11:00

陸商務部對白宮聲明表示意外 強調有信心捍衛國家利益

2018-05-30 01:27

影／美突宣布將祭301關稅清單 陸批出爾反爾

2018-05-30 13:37

貿易戰休兵一個多禮拜後又突徵陸關稅 川普為何變臉？

2018-05-30 23:01

美防長馬提斯：美軍艦將在南海繼續與中國對抗

2018-05-30 09:17

批評普亭的俄國記者 逃到烏克蘭仍難逃被暗殺命運

2018-05-30 09:02

混血亞裔 追蹤18年變啥樣

2018-05-30 14:37

日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

2018-05-30 14:07

白宮發言人：白宮準備好在6月12日舉行川金會

2018-05-30 06:47

義大利政局混亂 歐股收盤重挫

2018-05-30 02:48

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

少女左眼長腫瘤大如網球 只能「披頭散髮」遮臉

2018-05-30 10:41

反普亭記者在烏克蘭遭暗殺竟死而復活的原因是...

2018-05-30 23:06

白宮擬加徵關稅 美學者：中國恐取消羅斯磋商行

2018-05-30 12:16

「耶穌傳教也會搭飛機」 美佈道家募16億買私人飛機

2018-05-30 13:06

比利時傳恐攻2女警遇害 槍手大喊真主至大

2018-05-30 00:48

拜耳併孟山都獲美批准 全球農化產業三巨頭成形

2018-05-30 08:42

影／幾勞亞火山熔岩如河流 數分鐘內吞噬民宅

2018-05-30 18:01

影／割喉女警手段兇殘 比利時恐嫌與警對轟身亡

2018-05-30 14:25

性醜聞纏身 密州反腐州長閃辭

2018-05-30 16:58

台股ADR漲跌互見 日月光跌3%

2018-05-30 07:14

自駕模式出包？ 特斯拉衝撞警車

2018-05-30 11:12

世界大學排名 UCLA第15

2018-05-30 13:37

減少海洋垃圾 擬禁用十項塑膠製品

2018-05-30 01:40

美朝有突破 白宮貿易問題對中變臉 過河拆橋?

2018-05-30 13:47

金正男遇刺身亡 台專家：可能命喪雙劑型VX

2018-05-30 23:10

北韓去核可能要15年！四度訪北韓的美核武專家提路線圖

2018-05-30 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top