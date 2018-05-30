義大利政局動盪 日股收跌逾1%

2018-05-30 18:20 中央社 東京30日綜合外電報導



義大利政治不確定性在全球股市引發賣壓，東京股巿日經225指數今天收跌1.52%，東證一部指數收跌1.46%。

法新社報導，日經225指數跌339.91點或1.52%，收22018.52點。東證一部指數跌25.72點或1.46%，收1736.13點。

羅馬政局動盪，外界憂心義大利恐退出歐元區，歐美股巿收盤重挫、歐元續貶。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在評論中表示：「在歐洲情勢混亂的背景之下，避險情緒益發強烈。」