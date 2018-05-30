全球Q1智慧機銷售回溫 小米銷量年增逾倍

2018-05-30 15:26 中央社 台北30日電



研調Gartner指出，2018年第一季全球智慧型手機銷售回溫，達3.84億支，三星、蘋果、華為依舊位居市場前3大，而小米首季銷量年增124%，在新興亞太地區暴增330%，表現搶眼。

國際研究暨顧問機構Gartner指出，2018年第一季全球智慧機銷售量恢復成長，較2017年同期增加1.3%，達3.84億支，占整體行動電話銷售量84%；而2018年第一季整體行動電話銷售量呈現停滯狀態，達4.55億支。

Gartner研究總監古普塔(Anshul Gupta)表示，由於手機升級所增加的好處不多，高階智慧機需求持續不振，100美元以下入門款智慧機和150美元以下中低階智慧型手機的需求，因規格提升而有所成長。

三星首季穩坐智慧型手機龍頭寶座，市占率20.5%，年減約0.3個百分點，由於中國大陸品牌影響力日益提升，並持續拓展歐洲、拉丁美洲市場，2018全年三星智慧型手機成長率將持續面臨壓力，同時在調升智慧型手機平均售價(ASP)上也面臨挑戰，恐面臨市占率逐漸流失的狀況。

蘋果終於在2018年第一季智慧型手機銷售量恢復成長，與去年同期相比增加0.4個百分點，至14.1%。

古普塔指出，即使iPhone X需求超出iPhone 8和iPhone 8 Plus，蘋果推動智慧型手機大量換機依然相當吃力，導致2018年第一季成長低於預期。

華為不斷更新智慧型手機產品組合，有助於穩固其全球第3大智慧型手機廠商地位。古普塔認為，2018年第一季華為市占10.5%，年增1.5個百分點，銷量締造18.3%的年成長率，有助拉近和蘋果之間的差距。

不過華為未來成長將更加取決於該公司是否能透過開發更強大的機型，拉抬新興亞太地區的市占率並解決美國市場問題。近日華為有意藉由P20、P20 Pro和Honor 10的上市來帶動智慧機產品組合的成長，而這也有助於提升其競爭力和成長潛力。

小米智慧型手機首季市占7.4%，大增4個百分點，銷量年增124%，明顯成為第一季最大贏家。小米更新智慧機產品組合，定價策略更是極具競爭力，幫助該公司拿下2018年第一季第4大廠商寶座。古普塔指出，這個策略更讓小米在新興亞太地區締造330%的成長率。