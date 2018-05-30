特斯拉再傳自駕模式車禍 這次撞上路邊警車

2018-05-30 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



一輛特斯拉於自駕模式將拉古納海灘警局巡邏車撞上人行道。路透 分享 facebook 美國南加州拉古納海灘（Laguna Beach）29日上午發生特斯拉（Tesla）事故，自駕模式的特斯拉撞上停靠在路邊的警方巡邏車，該輛警車挨撞後被推上人行道。

美聯社報導，警官柯塔（Jim Cota）表示，事故發生時沒有警員待在巡邏車內，特斯拉的駕駛受到輕傷但拒絕送醫。柯塔表示，該路段去年發生過特斯拉撞上拖車的事故。

此外，希臘警方29日表示，一輛特斯拉Model 3電動車25日晚間，因自駕功能故障在希臘北部傳出車禍事故，所幸無人受傷。

希臘當地警方表示，特斯拉駕駛是一名駕車遊歐的美國人，並未違反任何道路法規，也通過了酒駕測試。

事故發生在希臘北部佛羅尼拉（Florina）的高速公路附近，當地警方要求匿名接受採訪，因為他們表示無權對外發言。

這輛特斯拉Model 3駕駛薛友友（譯音，You You Xue）在個人推特上貼出事故照片，稱自駕模式座車在行經叉路時，突然衝出道路外才會釀成意外。

本月稍早，美國猶他州一名特斯拉駕駛使用自駕功能，看手機時出車禍；迄今已有兩起特斯拉在自駕模式發生致死車禍的案例，分別發生在2016年和今年3月。