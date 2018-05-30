義大利政治危機隱憂 日股開低

相關新聞
義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點2018-05-30 07:07
美財政部： 義大利最好留在歐元區2018-05-30 08:52
義政局動盪 美：義應留歐元區解決危機2018-05-30 08:51
拜耳併孟山都獲美批准 全球農化產業三巨頭成形2018-05-30 08:42
筆電、PC需求強勁 惠普Q2財報優於預期2018-05-30 08:18
增產前景打壓油價 金價因義大利政治危機上揚2018-05-30 07:39
台股ADR漲跌互見 日月光跌3%2018-05-30 07:14
減少海洋垃圾 擬禁用十項塑膠製品2018-05-30 01:40
德政策相挺 生育率攀高2018-05-30 00:27
巴西罷工 衝擊全球商品市場2018-05-30 00:27
工作年齡人口緩增 將拖累全球經濟2018-05-30 00:27
全球經濟產出下滑 專家獻策促女性、長者就業2018-05-30 00:27
義公債殖利率飆 財政堪憂2018-05-30 00:27
美石油出口亞洲 將破紀錄2018-05-30 00:27
歐元區政盪升高 股匯重摔2018-05-30 00:27
南韓砸87億美元 強攻13產業2018-05-30 00:27
川普制裁伊朗 印度不甩2018-05-30 00:23
索羅斯：新一波金融危機醞釀中2018-05-30 00:06
義大利、西班牙「政」盪 全球市場陷恐慌2018-05-30 00:06
巴布亞紐幾內亞 全國禁臉書一個月2018-05-29 22:52
美對陸500億美元懲罰關稅 白宮：6月中公布清單2018-05-29 21:11
紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE2018-05-29 14:34
無人機提振英國經濟！料提高GDP近2%2018-05-29 14:02
華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離2018-05-29 12:03
技術轉移爭端 美中在WTO打口水戰2018-05-29 11:08
誰管你成衣業死活！美國強賣二手衣給非洲窮國2018-05-29 11:00
南韓當局施援造船業 蔚山列為產業危機區2018-05-29 09:39
無人機振經濟！英國料可提高GDP近2%2018-05-29 09:35
全球最大電力儲存設施 日本參與投資2018-05-29 07:50
巴西再傳罷工 石油工會跟進2018-05-29 00:22
簡化貨幣政策 土耳其訂新基準利率2018-05-29 00:22
義大利又「政盪」 衝擊歐洲股匯2018-05-29 00:22
鋼稅豁免31日到期…美歐貿易戰 一觸即發2018-05-28 00:42
具光謨掌樂金 得先繳9億美元遺產稅2018-05-28 00:26
韓美重啟貿易談判 女將俞明希擔重任2018-05-28 00:26
大師痛批…金融海賊壞了市場2018-05-28 00:26
指數基金之父 憂ETF太投機2018-05-28 00:26
取締短期租屋 Airbnb受傷2018-05-28 00:23
破天荒 美星巴克明關店半天2018-05-28 00:23
熱門文章
JDI、夏普大跌 韓媒說蘋果明年全改用OLED螢幕2018-05-29 09:20
泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍2018-05-29 11:24
杜特蒂劃出南海黃岩島開發紅線 中國若逾越就宣戰2018-05-29 16:16
索羅斯示警 新全球金融危機正在醞釀中2018-05-29 18:27
好友帶著比特幣密碼過世 他為領不到手的1.2億痛哭2018-05-29 16:21
死了一百多萬尾鮭魚 養殖業急尋疫苗2018-05-29 12:32
義大利政局混亂 道瓊收盤重挫近400點2018-05-30 04:44
誰管你成衣業死活！美國強賣二手衣給非洲窮國2018-05-29 11:00
「找不到不付錢」馬航MH370搜尋任務今結束 澳洲不放棄2018-05-29 17:20
紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE2018-05-29 14:34
義大利政局動盪 美股道瓊重挫近400點2018-05-30 07:07
英報推薦6大自行車新天堂 台灣入列2018-05-29 23:27
美中貿易交鋒 川普說好話其他部門下重手2018-05-30 03:44
貿易戰硝煙再起 美將對陸提課稅清單2018-05-30 00:23
美對陸500億美元懲罰關稅 白宮：6月中公布清單2018-05-29 21:11
陸商務部對白宮聲明表示意外 強調有信心捍衛國家利益2018-05-30 01:27
美對陸祭懲罰關稅 陸商務部：出乎意料 但也在意料中2018-05-30 01:28
蟑螂奶富含蛋白質 味道與牛奶無異2018-05-29 13:45
白宮： 6月15日公布 徵收25％關稅中國產品最終清單2018-05-29 20:23
比利時列日疑發生恐攻 凶嫌奪槍殺2女警2018-05-29 23:35
徒手爬樓救童「蜘蛛人」 加入巴黎消防隊2018-05-29 23:32
唱反調！川普印太戰略重要盟友印度 不甩美對伊朗制裁2018-05-29 17:27
菸癮誤我一生！南非114歲人瑞想戒了2018-05-29 18:01
台裔毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死2018-05-29 15:49
金正恩想靠美助北韓繁榮？專家：他對中韓貿易更感興趣2018-05-29 23:25
白宮發言人：白宮準備好在6月12日舉行川金會2018-05-30 06:47
南韓執政黨主席暗示 兩韓可能逕行宣布韓戰結束2018-05-29 22:58
前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓2018-05-29 11:39
索羅斯再開金庫 要推英國脫歐二次公投2018-05-29 21:46
川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約2018-05-29 20:43
義大利政局混亂 歐股收盤重挫2018-05-30 02:48
川普推文「陣亡將士紀念日快樂！」吹捧自己遭批噁心2018-05-29 09:49
金正恩重要副手飛美國！朝美分三地討論川金會2018-05-29 12:22
貧苦少年堅定向學 清晨披畢業袍趕公車參加畢典2018-05-29 09:29
巴布亞紐幾內亞 全國禁臉書一個月2018-05-29 22:52
撲向槍手挨子彈救學生 美印州英雄老師：唯一選擇2018-05-29 17:16
華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離2018-05-29 12:03
川金會露曙光 美學者：中國可能邊緣化2018-05-29 19:40
影／美警盤查未成年飲酒 女子遭壓地吃沙還被打頭2018-05-29 13:35
比利時傳恐攻2女警遇害 槍手大喊真主至大2018-05-30 00:48
留言