義大利政治危機隱憂 日股開低

2018-05-30 08:52 中央社 東京30日綜合外電報導



義大利政治出現不確定性，衝擊全球股市表現，日本股市今天開低。

法新社報導，日經225指數早盤重挫374.17點或1.67%，來到21984.26點；東證一部指數下跌28.10點或1.59%，來到1733.75點。